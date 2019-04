Als zelfs de marathon niet ver genoeg meer is: recordaantal ultralopers daarna ook nog aan start van Antwerp 10 Miles

Dertig mannen en vrouwen zullen zondagmiddag aan de start van de Ten Miles al wat zweten. Niet uit stress, wel omdat ze er net een marathon hebben op zitten. Zij lopen de AntwerpUltra en combineren beide loopevenementen. Ultralopers in ons land zijn met steeds meer: dit jaar al 3.639, bijna 10 keer meer dan 10 jaar geleden.

Stopt het dan nooit, was een marathon niet het ultieme? Voor ultralopers niet, nee. Christoph Vandewiele organiseert de AntwerpUltra – lopers kunnen zich bij hem aanmelden en zich laten sponsoren voor een goed doel. Hij en zo’n 30 gelijkgezinden breien nog een rondje aan de marathon: 58 kilometer in totaal. “We komen ’s middags aan op de Grote Markt en wandelen dan naar de start van de Ten Miles. Ondertussen moet je wel eten en drinken. Daarna vertrekken we weer, nog eens 16 kilometer.”

Jagen op hinden

Christoph ziet niet in waarom een marathon het eindstation zou moeten zijn. “Ooit was de mens een échte loper. Voor er speren waren, joegen we op hinden. Lopen, tot zij moe werden en we hen konden doden. Nu doen we dat natuurlijk niet meer, maar onze anatomie is er wel voor gemaakt.” Met een goede voorbereiding hoeft ultralopen volgens Goossens geen probleem te zijn voor het lichaam. “Je moet natuurlijk trainen”, zegt Goossens. “Maar het probleem is niet mechanisch. Ultralopers lopen economisch, waardoor ze de gewrichten weinig belasten. Het mentale aspect en de tijd die je ervoor moet hebben, maken het moeilijk.”

De weersvoorspelling valt mee – niet te warm – maar verwacht niet dat ultralopers op zo’n evenement in de problemen komen. “Een Ten Miles of twintig kilometer van Brussel, daarover kun je nog op een moedig moment op café verkondigen: ‘Ik kan dat.’ Aan meer dan vijftig kilometer waagt niemand zich zomaar. Wij zijn zéér goed voorbereid, kennen de risico’s van de omstandigheden en weten wat we moeten doen”, zegt Vandewiele.

Waar komt dat ultralopen dan zo plots vandaan? “Het bestaat al een hele tijd. De Marathon des Sables is er al meer dan dertig jaar, maar we kennen het pas sinds Tom Waes zich er op nationale tv aan waagde. Via internet waaien veel van die uitdagingen over en raken mensen geïnteresseerd. Als je dan een marathon achter de rug hebt, vraag je je af: wat nu? Wel, je kunt snéller proberen te lopen, of je kunt kiezen om vérder te lopen en daar je grenzen op te zoeken. Ik ben zelf enorm nieuwsgierig naar hoe ver ik zou kunnen gaan.”

“Rationeel is dat niet uit te leggen”, zegt sportpsycholoog Jef Brouwers, die onder meer de Belgian Tornados begeleidt. “Je kan er alleen maar bewondering voor hebben. De mens wil zich altijd verbeteren en nog hogere doelen stellen. Het plezier ligt in de prestatie en niet zozeer in het lopen op zich.”

Toch ziet Christoph dat anders. “Wil je lukken in het ultralopen, dan moet je écht heel graag lopen en afzien. Zelf loop ik gemiddeld zo’n 80 kilometer per week, verdeeld over zes dagen. Je doet dit niet om bij je collega’s op het werk uit te pakken, daarvoor moet je er echt veel te veel tijd aan spenderen.”