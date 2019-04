Benito Raman scoort zijn tiende doelpunt in de Bundesliga

In de buik van het klassement van de Bundesliga wou Düsseldorf een grijs seizoen wat kleur geven met een zege tegen middenmotor Werder Bremen. Dat deed het met brio, en mede dankzij man-in-vorm Benito Raman: 4-1. Al na 54 seconden trof Raman raak met een gekruiste schuiver in de zestien - zijn tiende competitietreffer al, evenveel als spitsbroeder Dodi Lukebakio. Twintig minuten later baande Kenan Karaman zich een weg langs drie verdedigers, om het leer vervolgens in de verste hoek te leggen: 2-0. Werder Bremen werd onder de voet gelopen en kon pas op het halfuur antwoorden met een slinks uitgelokte penalty: 2-1. Vijf minuten later was de gelijkmaker ei zo na een feit toen Nuri Sahin de lat trof. Vlak daarna moest Raman geblesseerd het veld verlaten, net als zijn vervanger Aymen Barko, amper zestien minuten later. Na de pauze dikten Rouwen Hennings en Markus Suttner de score nog aan voor de thuisploeg, Lukebakio werd na 71 minuten gewisseld. In de stand verandert er weinig: Dusseldorf blijft tiende, Werder Bremen klampt aan de subtop op de achtste plaats.