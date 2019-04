Waarom de verkiezingscampagne zo traag op gang komt: “Een station in Haasrode, ik denk dat dat voor ons een breekpunt moet zijn”

Confederalisme is optioneel, toch als de ­coalitie rechts genoeg is. Bart De Wever zou graag minister-president worden en Jan Jambon premier, maar de partij wil toch even afwachten hoe de kiezer de kaarten schudt. Volgens Ben Weyts is er alvast één houvast: N-VA stapt niet in een regering als er geen treinstation in Haasrode komt. Hij zei het op een lijsttrekkersdebat in Vlaams-Brabant, georganiseerd door Unizo en Voka, en hij herhaalde het voor de camera’s van ROB. De NMBS liet weten dat zo’n station de eerste jaren niet op de planning staat. Dat worden dus nog lastige onderhandelingen.

Met nog één maand te gaan, komt de verkiezingscampagne in zijn laatste, beslissende fase. En dat is geen dag te vroeg. De lange aanloop naar 26 mei ontspoorde de voorbije weken tot een drôle de guerre. Aan voorstellen, congressen en persconferenties geen gebrek. Voor de fijnproevers van de politique politicienne waren er veto’s, premier­pionnetjes en strategische oefeningetjes. Als u goed opgelet heeft, kunt u bijvoorbeeld perfect uitleggen waarom volgens N-VA een stem voor Tom Van Grieken (Vlaams Belang) een stem is voor ­premier Kristof Calvo (Groen). En wie graag ­verkiezingsbingo speelt, kon de voorbije dagen vlot de steeds harder werkende Vlamingen, de arme middenklassesukkels met 1 miljoen op de spaar­rekening en gekke natuurfenomenen als belastingtsunami’s aanvinken. Alles wat je in campagne­tijden mag verwachten, passeerde de revue. Alleen leek het alsof iedereen nog op het echte startschot zat te wachten.

Het “breekpunt” van het station van Haasrode vat de hele sfeer goed samen: het klinkt heel gewichtig, maar iedereen weet dat het echte werk nog moet komen. Het kabbelt zo, klonk het herhaaldelijk de voorbije weken. De mensen zijn er nog niet mee bezig. Het wordt een korte, felle campagne. Nog even wachten. Hier en daar werd al gesuggereerd dat onverschilligheid bij de kiezer misschien wel hét thema van deze verkiezingen zou worden. Twee op de drie zou nog niet weten op wie te ­stemmen. Sommigen lijken al te betwijfelen of ­deze campagne ooit wel echt op gang zal komen. Dat lijkt nogal voorbarig. Er zijn immers goede ­redenen voor die zogenaamde trage start.

1. Het vacuüm was te groot

De meeste campagnes in dit land kennen een trage aanloop en een felle eindsprint van een goede drie weken. Dat valt nu alleen meer op omdat de val van de regering eind december een gek vacuüm gecreëerd heeft. De resterende zombieregering kon geen deuk in een pakje boter meer slaan, terwijl in het parlement de oude coalitiepartners wel nog ­selectief de schuiven leegmaakten. En intussen volgden de partijvoorzitters het scenario van een middelmatige romantische komedie: het ene moment schilderden ze elkaar af als de baarlijke duivel, het andere moment droomden ze er hardop van elkaar straks voor nog eens vijf jaar in de ­armen te vallen. Het is niet omdat de politiek ­zichzelf vier maanden technisch werkloos heeft ­gemaakt, dat je dat vacuüm ook met een boeiende campagne kan vullen.

2. Campagne, campagner, campagnest

In hoeveel gradaties kan je trouwens campagne voeren? De voorbije vijf jaar is de campagne eigenlijk nooit gestopt. Meerderheidspartijen die elkaar onder vuur nemen? Oud nieuws. Botsingen tussen kopstukken? Zucht. Theo Francken schrijft een boek over migratie? Zelfs dat is al het tweede deze legislatuur. We hebben het allemaal al eens gezien. En dan blijkt het dus niet zo eenvoudig om nog maar eens een versnelling hoger te schakelen. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de val van de ­regering volgde dus een dipje, niet nog een versnelling.

3. We zien niet alles

Het viel de voorbije weken op: terwijl de straten en de brievenbussen nog vrij leeg bleven, leefde de campagne wel al volop op sociale media. Het ziet ernaar uit dat die nieuwe campagnetechnieken ­deze keer echt zullen doorbreken. Andere landen hebben daar al meer ervaring mee. Grote Britse partijen gaven de voorbije jaren bijvoorbeeld al vlot anderhalf miljoen tot twee miljoen euro uit op sociale media, vooral op Facebook. En dat gebeurt voor een stuk onder de waterlijn, met gepersonaliseerde boodschappen en filmpjes. Ook voor jour­nalisten is het trouwens moeilijk om daar een goed overzicht over te houden.

4. Alles ligt open

Weet u nog hoe op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen Bart De Wever de oorlog met links zo beu was? En hij plots wel wilde praten met de ­vijfkoppige, linkse draak? Zou het op 27 mei ­anders gaan? De dure eden, harde veto’s en stellige breekpunten kan je maar beter met een korrel zout nemen. Elk breekpunt heeft zijn breekpunt, alleen de prijs wil al eens verschillen. En de peilingen tonen aan dat er veel mogelijk is en niets makkelijk.

5. Veel ligt al vast

Bij het begin van de campagne wordt elke politicus een maagdelijk wit blad, waarop hij vervolgens al zijn dromen en verlangens projecteert. Grote plannen, ingrijpende hervormingen en vooral heel veel lekkers voor de eigen achterban, het hoort er gewoon bij. Nog een maand lang zullen politici doen alsof ze niet weten welk keurslijf op hen ligt te wachten. Een gat in de begroting van 8 miljard. Een pak stijgende uitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg en vermoedelijk ook klimaat, waar helemaal niets sexy aan is. Een economie die alweer over haar hoogtepunt heen is, een rente die mogelijk gaat stijgen en een Brexit die niet veel langer meer uitgesteld kan worden. Leuke ideeën, frisse plannen, mooie extra’s? Het wordt vechten om er straks iets van over te houden. De ploeg is nog niet bekend, de uitdagingen wel. Dan krijgt een campagne al snel een frivole lichtvoetigheid.

Nog een maand lang kunnen politici doen alsof ze staan of vallen met een station in Haasrode. Alsof ze zeker weten met wie het zeker lukt en met wie zeker nooit. En kunnen ze op zoek gaan naar die overtreffende trap van campagnevoeren. Het ­belooft nog interessant te worden. Maar langer dan een maand hoeft dat gelukkig niet te duren.