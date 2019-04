De Zweedse miljardairsfamilie die 600.000 man te werk stelt en nu Bobbejaanland wil overnemen: wie zijn de Wallenbergs?

Kasterlee - Een coalitie van bedrijven, met op kop de investeringsvennootschap EQT van de rijke Zweedse miljardairsfamilie Wallenberg, wil het Kempense pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) kopen. De kandidaat-kopers leggen 631 miljoen euro op tafel. Maar wie zijn de Wallenbergs?

Bobbejaanland was tot 2004 eigendom van stichter Bobbejaan Schoepen. In 2004 werd het pretpark overgenomen door de Spaanse firma Parques Reunidos. Die firma heeft meer dan vijftig pret- en dierenparken, waarvan de meesten zich in Spanje bevinden.

De familie Wallenberg wil al die pretparken nu overkopen voor maximaal 631 miljoen euro. Als de grootste aandeelhouders van Parques Reunidos, die samen ongeveer een derde van de aandelen vertegenwoordigen, het overnamebod goedkeuren, komen de pretparken en dus ook Bobbejaanland binnenkort in Zweedse handen.

De Wallenbergs zijn de belangrijkste drijfkrachten achter het bod op Bobbejaanland, maar ze zijn eigenlijk de leiders van een Zweedse coalitie. In die coalitie zitten ook Belgen en Spanjaarden.

Archiefbeeld Albert Frère Foto: BELGA

Ook bedrijf van Albert Frère doet mee

Dat zit zo: de Wallenbergs willen de pretparken overnemen onder de naam Piolin. 50,01% van de aandelen van Piolin zijn in handen van EQT, een Zweedse investeringsvennootschap van de Wallenbergs. Een kwart van de aandelen van Piolin is in handen van de Brusselse vennootschap Groep Brussel Lambert, waar de vorig jaar overleden Belgische industrieel Albert Frère tot voor kort de plak zwaaide. Het andere kwart van de aandelen van Piolin is eigendom van de Spaanse investeringsvennootschap CFA.

Er is wel een groot verschil met de Zweedse coalitie die jarenlang de federale regering heeft geleid: bij de partijen die Bobbejaanland willen overnemen, is er een duidelijke baas. Vermits de Wallenbergs meer dan de helft van de aandelen hebben, zullen zij na de overname de grootste vinger in de Bobbejaanlandpap hebben. En dan dringt zich de vraag op: wie zijn de Wallenbergs?

Redders van Atlas Copco

Het antwoord is: de machtigste Zweedse investeerdersfamilie van de voorbije twee eeuwen. De Wallenbergs controleren tientallen bedrijven die samen 250 miljard euro waard zijn en zo’n 600.000 mensen over de hele wereld tewerkstellen. Meer dan tweeduizend mensen daarvan werken bij het compressorenbedrijf Atlas Copco in Wilrijk.

Jacob, Marcus en Peter Wallenberg. Foto: RR

De Wallenbergs zijn al baas bij de Zweedse multinational Atlas Copco sinds 1873. André Oscar Wallenberg, de stichter van het familie-imperium, redde het Zweedse bedrijf kort na de start van de ondergang nadat de oprichters plots niet meer in hun eigen zaak geloofden. André Oscar bracht het kapitaal bij elkaar om het Zweedse bedrijf door zijn moeilijke wittebroodsmaanden te loodsen. In de jaren dertig van de vorige eeuw gingen zijn nazaten nog eens stevig op het investeringspedaal staan om het bedrijf door de wereldwijde depressie te loodsen.

“Zonder de Wallenbergs zou Atlas Copco vandaag niet bestaan”, zegt Atlas Copco zelf op zijn website. Die stroop aan de baard is weinig verwonderlijk, want ook vandaag nog zwaait de familie er de plak. De Wallenbergs hebben nog steeds 17% van de aandelen van Atlas Copco en vertegenwoordigen 22% van de stemmen op de algemene vergadering. De andere aandeelhouders moeten tevreden zijn met de kruimels.

Atlas Copco in Wilrijk. Foto: Patrick De Roo

Geen snel geldgewin

Snel geldgewin staat bij de Wallenbergs niet in het woordenboek. Duurzame investeringen des te meer. “We besteden elk jaar 80% van onze winstuitkeringen aan wetenschappelijk onderzoek en scholen”, zegt Peter Wallenberg, lid van de vijfde generatie van de investeringsfamilie. “Zo kan uiteindelijk iedereen in de samenleving van de winsten profiteren.”

Peter leidt het familie-imperium vandaag samen met zijn broer Jacob en hun neef Marcus Wallenberg. Hun 146 jaar oude aandeelhouderschap van Atlas Copco is overigens niet eens een record. Voorvader André Oscar legde in 1856 de eerste steen van het familie-imperium met de oprichting van de Stockholms Enskilda Bank (SEB). Vandaag is die bank uitgegroeid tot een van de grootste banken in Scandinavië en zwaaien de Wallenbergs er met 20% van de aandelen na 163 jaar nog steeds de plak.

Als de Wallenbergs Bobbejaanland in handen krijgen, zouden ze dus wel eens heel lang kunnen blijven.