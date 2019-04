Verkeershinder en bekende lopers: alles wat je moet weten over de Antwerp 10 Miles & Marathon

De hoogdag van sportief Antwerpen breekt weer aan. Duizenden lopers smeren hun benen in voor de Antwerp 10 Miles of de marathon. In de binnenstad krioelt het niet alleen van de lopers, maar ook van de supporters. Van het parcours tot verkeerswijzigingen: dit is een overzicht van de belangrijkste praktische informatie.

Inschrijvingen

Naar jaarlijkse traditie schrijven de meeste lopers zich in voor de authentieke versie van de 10 Miles: dit jaar zou een recordaantal van 35.000 lopers zich wagen aan de 16 kilometer. Daarnaast zijn er ook de Short Run (5 km) en de Kids Run (1,4 km). Voor de echte conditionele beesten is er de mogelijkheid een marathon te lopen. Die gaat al in de voormiddag van start. De marathon van Antwerpen is de laatste jaren een echt begrip geworden. Het deelnemersveld telt doorgaans dubbel zoveel lopers als pakweg de marathon van Brussel: ongeveer 3.000 sportievelingen. Met alle deelnemers in totaal reiken de inschrijvingen de laatste jaren tot een aantal van 40.000. Een massasportevenement dus.

Wie wil, kan zich nog inschrijven voor de 10 Miles:

Foto: Jan Van der Perre

dat kan tot en met zondagmiddag ter plaatse op de nieuwe inschrijvingzone op het Frederik Van Eedenplein

Bij de inschrijving heb je dit jaar de keuze om ‘Stop Darmkanker vzw’ te steunen. Je betaalt dan 10 euro extra bovenop je inschrijvingsgeld en je ontvangt een T-shirt met een slogan op.

Waves (10 Miles)

Aangezien de 10 Miles het drukst bevolkt is, wordt die elk jaar opgedeeld in drie startwaves. In welke wave jij start, wordt gebaseerd op je looptijd van de vorige editie. Als je nog nooit de 10 Miles gelopen hebt, mag je tijdens je inschrijving zelf inschatten wat je tijd wordt en in welke wave je dus start.

Wave 1: start om 14.30u

Wave 2: start om 15.00u

Wave 3: start om 15.30u

De organisatie raadt aan een kwartier op voorhand klaar te staan bij de startplek (Thonetlaan, Linkeroever) om eventuele chaos te vermijden.

Foto: BELGA

Parcourswijziging

Het traject van de 10 Miles kent twee wijzigingen tegenover de vorige jaren: de passage door de wijk het Zuid en die door de studentenbuurt zijn nieuw.

Wanneer je als loper de Bolivarplaats verlaat, loop je niet helemaal door tot op de Kaaien, maar draai je rechts de Waalsekaai op. Daarna passeer je de Waterpoort en de Leopold de Waelplaats om zo via de Scheldestraat richting de Kaaien te lopen.

Vanaf dan loop je weer het “normale” traject tot halfweg de Meir. In plaats van de Meir helemaal af te lopen, draai je iets vóór het Paleis op de Meir links de Lange Klarenstraat in. Die brengt je tot op de Ossenmarkt, het hart van de studentenbuurt. Langs de muur van het Begijnhof loop je door de Rodestraat richting de Paardenmarkt. Die draai je links op richting de beruchte Konijnenpijp.

Bekijk hier het parcours van de AG Antwerp 10 Miles

Bekijk hier het parcours van de AG Antwerp Marathon

Bereikbaarheid

Voor één van de grootste loopevenementen van het land tekenen deelnemers en supporters van overal present. Dat heeft dus ook impact op het verkeer en het openbaar vervoer. De organisatie, de stad Antwerpen en De Lijn nemen dan ook extra maatregelen om alles in goede banen te leiden.

Voor verplaatsingen van en naar Linkeroever is de fiets het meest praktische vervoersmiddel. Zowel op Linkeroever (omgeving Van Eedenplein) als op rechteroever (buurt Voetgangerstunnel en Steenplein) worden er extra fietsenstallingen voorzien. Met de fiets de oversteek maken tussen Linkeroever en Rechteroever (en omgekeerd) kan niet met de veerboot of via de Voetgangerstunnel (tussen 9.30u en 20u is deze exclusief voorbehouden voor voetgangers). De organisatie raadt trouwens het gebruik van de Fietstunnel af, omdat er een grote drukte en dus lange wachttijden zullen zijn.“Te voet door de Voetgangerstunnel geraakt u sneller op Linkeroever dan met de fiets door de fietserstunnel”, luidt het.

Tussen 8u en 20u varen er gratis veerboten van linker- naar rechteroever en omgekeerd. Op rechteroever vertrekken alle boten aan het ponton van het Steenplein. Op Linkeroever is er een aanlegsteiger ter hoogte van de start- en aankomstzone (Thonetlaan). Fietsen zijn niet toegelaten aan boord.

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn zet extra trams in op de lijnen van de Antwerpse premetro tussen de Linker- en rechteroever. Na de finish op rechteroever kunt u op vertoon van uw borstnummer vanaf de Groenplaats gratis de tram richting Linkeroever of Zwijndrecht nemen tot halte Van Eeden op Linkeroever. De organisatie meldt wel het volgende: “Tussen 16u en 20u worden haltes Halewijn en Groenplaats afgesloten richting Station Antwerpen-Centraal wegens grote drukte, net als halte Van Eeden richting Linkeroever.”

Enkele belangrijke toegangswegen worden op 28 april tijdelijk afgesloten:

• Kennedytunnel richting Antwerpen/Nederland: afgesloten tussen 12.30 en 18.00 uur* (enkel de koker richting Nederland)

• Waaslandtunnel: afgesloten van 8.00 tot 19.30 uur

• Jan De Vostunnel: afgesloten van 11.30 tot 18.30 uur (enkel de koker stadinwaarts)

• Bolivartunnel: afgesloten tussen 12.00 en 18.15 uur (enkel de koker stadinwaarts)

*Het verkeer richting Antwerpen/Nederland wordt omgeleid via de Liefkenshoektunnel. Deze wordt tolvrij gemaakt in de richting van Stabroek/Nederland tussen 12u30 en 18u.

Foto: Kioni Papadopoulos

Supporters

De 10 Miles is niet zomaar een loopwedstrijd. Naast het sporten zelf is er heel wat randanimatie voorzien. De lopers zullen langs het hele parcours worden aangemoedigd door duizenden supporters. Als dat nog niet voldoende is, staan er op bepaalde plekken langs het parcours standjes met dj’s en andere artiesten. Om de lopers aan te moedigen, maar ook om de supporters wat op te zwepen. De 10 Miles telt 15 animatieplekken, de marathon 28.

Bekende lopers

Elk jaar vallen er heel wat lopende BV’s te spotten. Joke Vandevelde, Xavier Malisse, Geert Hoste en de acht maanden zwangere (!) Sofie Goos lieten alvast weten dat ze erbij zullen zijn op de 10 Miles. Andere vaste waarden om naar uit te kijken, zijn onder meer Francesca Vanthielen, Kris Peeters, Saartje Vandendriessche en Filip Joos.

Bart De Wever neemt voor de derde keer deel aan de marathon. Naast de burgemeester lopen er nog vier schepenen mee, maar dan wel met de 10 Miles. “Fons Duchateau, Jinnih Beels, Ludo Van Campenhout en Annick De Ridder lopen ook. Maar ik supporter dit jaar vooral voor mijn vrouw, die voor het eerst ook de marathon loopt”, bevestigt De Wever.

Andere praktische zaken: kleedkamers, verneveling en bevoorrading.

Op het voetbalveld van de Schippersschool op de Charles De Costerlaan (op 100 meter van de finish) kunnen lopers hun sporttassen veilig achterlaten. Maak je geen zorgen als je vreest in watersnood te zullen verkeren: op vier plekken langs het parcours bevindt er zich een bevoorradingspost, waar water uitgedeeld wordt. Voor de marathonlopers is er om de 2,5 kilometer een bevoorradingspost.

Op Linkeroever worden er tenten voorzien op het voetbalveld van de Schippersschool (ingang via de Charles De Costerlaan) waar lopers zich kunnen omkleden. Er zijn geen douches, maar voor verfrissing tijdens het lopen is er wel een nieuwigheidje in het leven geroepen: op drie plekken krijg je als loper de mogelijkheid door een vernevelingsinstallatie te lopen. “Op 7, 10 en 12 kilometer plaatsen we dit jaar een vernevelingsconstructie. Dat is een soort douche waar geen dikke druppels uitvallen, maar wel een soort mistgordijn. De verneveling verkoelt”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo. De laatste vernevelingsconstructie staat net voor de Waaslandtunnel.

Meer info vind je op de website van AG Antwerp 10 Miles & Marathon.