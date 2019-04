Gwendolyn Rutten: “Socialisme is het tegengestelde van vrijheid. Wie wil dat iedereen gelijk is, eindigt in armoede en uniform”

“Een liberaal zou ook geen geld stoppen in die vogel voor Oosterweel.” Dat zegt Open VLD-voorzitter in een interview met De Zondag. “De N-VA is een pessimistische partij” en “wie wil dat iedereen gelijk is, eindigt in armoede en uniform”. Naar de hete hangijzers van het moment, zoals het klimaat, armoede en migratie, kijkt ze positief en hoopvol. “Ik hou niet van doemdenken.”

De Open VLD-voorzitter herhaalt hoe heilig ‘vrijheid’ is voor een liberale partij. Na een korte les filosofie over de fundamenten van het liberalisme, geeft ze wel toe dat een overheid nodig is, zij het een beperkte. Een overheid moet zich beperken tot drie kerntaken. Zorg voor mensen die tegenslag kennen, “mensen met een handicap bijvoorbeeld”. Veiligheid garanderen want “wie niet veilig kan leven, kan ook niet vrij zijn” en tot slot onderwijs. “In een ideale samenleving geniet ieder kind gelijke startkansen. Het onderwijs moet daarvoor zorgen.”

Als liberaal wil Rutten dus dat iedereen ‘gelijk’ aan de start staat, maar wat met de wandel en handel die volgt? “Voor ons hóeft niet iedereen gelijk aan te meet te komen. Dat betekent inderdaad dat sommigen meer eten kunnen kopen dan anderen. Maar wie wil dat iedereen gelijk is, eindigt in armoede en uniform. Ik gruwel daarvan.” Volgens haar is socialisme het tegengesteld van vrijheid.

Armoede is een probleem in ons land, uniformen tot heden niet. De enige verplichting die Rutten een goeie vindt, is een optimistische houding. Sterker nog: het is een morele plicht. “Wij leven in een goed land. Dat betekent niet dat alles goed is. Wij zijn niet blind voor de problemen. Maar wij geloven evenzeer in oplossingen. Dat is onze morele plicht. Ik hou niet van doemdenken.” Hetzelfde geldt overigens voor de klimaatopwarming. Ook daar meent ze de oplossing van “de mensen” en niet “de overheid” gaat komen. “Laat de mensen vrij, laat hén naar oplossingen zoeken. Wij pleiten bijvoorbeeld voor een btw-verlaging op groene investeringen. Zoiets stimuleert mensen.

Dat doemdenken is volgens haar het cruciale verschil met N-VA. “Dat is een groot verschil ja. De N-VA is een pessimistische partij. Maar het fundamentele verschil zit elders. N-VA is ook een nationalistische partij. Zij zien het Vlaamse volk als het hoogste goed. Wij zien elk individu als het hoogste goed. Ik ben ook trots op Vlaanderen, maar ik ben dat evenzeer op België, op mijn stad Aarschot, op Europa. Ik word niet door één identiteit bepaald.”

