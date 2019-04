Vadis Odjidja tankt vertrouwen ondanks thuisnederlaag tegen koploper Genk: “Alles moet nu wijken voor die bekerfinale”

Drie weken lang verbeet Vadis Odjidja zijn ongeduld. Een ongelukkige fase op bezoek bij Club Brugge op speeldag één van Play-off 1 kostte de ervaren middenvelder immers drie speeldagen schorsing. Maar tegen leider Racing Genk bewees de metronoom op het Gentse middenveld meteen weer zijn waarde: “Ik keek er ook echt naar uit om hier terug in actie te komen”, klonk de 30-jarige middenvelder na afloop van de partij gematigd tevreden.

“Voor rust liep het lekker en ik zat ook goed in mijn vel. Ik was vooral blij dat ik opnieuw in actie kwam en ik voelde me ook nog fris toen de coach me naar de kant haalde. Die wissel begreep ik ook wel. De coach wilde me sparen en dat is ook logisch. Het is gewoon jammer dat we geen beter resultaat hebben gehaald! Wanneer we in de buurt van het Genkse doelgebied kwamen, ontbrak er wat kwaliteit bij de laatste pass. Maar je kunt niemand iets verwijten. Iedereen werkte keihard.”

“We hebben zeker niet met de handrem op gespeeld”, bevestigde Odjidja het strijdplan dat Jess Thorup daags voor de partij had aangekondigd. “Iedereen heeft keihard gewerkt. We kunnen er niet om heen dat het na vanavond terug wat moeilijker wordt om die vijfde plaats te bemachtigen. We hebben nu eenmaal enkele mindere weken achter de rug.”

Eerste bekerfinale

Ondertussen tellen de Gentse fans af richting bekerfinale. Ook bij Vadis Odjidja kriebelt het stilaan flink: “Woensdag moeten we er staan, daar hebben we geen extra klik voor nodig. Het is een bekerfinale en dan moet iedereen super gemotiveerd zijn. Het moet gewoon lukken nu. We moeten er alles aan doen om die partij tot een goed einde te brengen. Na afloop zullen we ons terug concentreren op de play-offs maar de komende dagen moet alles wijken voor die finale.”

“We zullen woensdagavond zien of het een nadeel is voor Malinwa dat ze al enkele weken niet meer in actie kwamen”, houdt Odijdja een slag om de arm. “ Sommige mensen menen dat het zelfs een voordeel kan zijn voor hen. Het wordt evenwel de eerste bekerfinale uit mijn loopbaan. Enkel bij Norwich werkten we eens een promotieduel af voor de overgang naar de Premier League, maar toen was ik er niet bij. Nu is het echter menens: dit is een bekerfinale! Ik kijk er zo naar uit!”

Scoren vanop afstand

Ondanks de nederlaag bewees Odijdja zaterdagavond dat hij simpelweg onmisbaar is voor dit AA Gent: “Tja, ik probeer gewoon mijn best te doen en mijn steentje bij te dragen. In de eerste helft liep het aardig maar jammer genoeg konden we onze kansen niet verzilveren. Vooral die ene fase met Kvilitaia had een doelpunt kunnen opleveren, maar het zat niet mee. Voor de rest was het toch vooral zoeken naar grote kansen.”

“Het is stilaan het verhaal van onze play-offs: niemand kan ontkennen dat het voor ons momenteel moeilijk is om te scoren”, verzucht de voormalige middenvelder van Anderlecht en Club Brugge. “Misschien kan ik tegen Mechelen nog eens scoren vanop afstand, maar ik maak me geen zorgen. Als iedereen zich 100% geeft, moet het lukken.”

Geen speciaal gevoel

“Een gebrek aan vertrouwen? Ik denk het niet”, klinkt Odjidja zelfbewust. “Voor rust voetbalden we echt goed en konden we ons eigen spel brengen. Maar kleine details spelen in ons nadeel. Die eerste minuten na mijn schorsing voelden normaal aan. Ik heb die ganse periode getraind en ik was vooral blij dat ik opnieuw aan de aftrap verscheen. Maar ik kan niet zeggen dat ik een speciaal gevoel had.”

En dan ging de focus onherroepelijk naar woendag want dan heeft de 30-jarige Gentenaar een afspraak met de geschiedenis. De jongen van het eiland Malem kan dan trouwens rekenen op de steun van zijn trouwe fans. Een wetenschap die Vadis koestert als extra prikkel “Er zullen woensdag ongeveer 25 vrienden en familieleden afzakken naar de Heizel, zij geven me uiteraard nog meer motivatie om die beker te pakken! Deze kans wil ik niet missen.”