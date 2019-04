De ultra’s van Anderlecht hebben zich opnieuw negatief laten opmerken. Leden van de harde kern van Anderlecht-fans hebben afgelopen nacht met graffiti het stadion van Club Brugge beklad met graffiti.

“We do what we want“ en “Puta Leko = dief”, staat er onder meer gespoten op de muren van de Noord en Zuid-tribune van het Jan Breydelstadion. Bij Club Brugge wensen ze geen commentaar te geven. “We willen ons volledig focussen op de match”, klinkt het. De club probeert de graffiti nog weg te halen voor de topper van vanavond tegen Anderlecht, die om 18u begint.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Anderlecht-fans van hun slechtste kant laten zien. Twee speeldagen geleden moest de match tegen Standard zelfs vroegtijdig worden stopgezet omdat razende supporters vuurpijlen en rookbommen op het veld gooiden.

@CouckeMarc @verschuerenmic1 dank hiervoor. Dit is dan jullie volkje. En hebben jullie stewards de vuurpijlen mee? Bende lafaards. #cluand pic.twitter.com/1qkxzONUaY — Luc Dhont (@lucdhont118) 28 april 2019