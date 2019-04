Een jaar lang sloot hij kwetsbare tiener op in een hondenhok als seksslavin: nu wandelt Michael (33) als vrij man de rechtszaal uit

De afloop van een rechtszaak in de Verenigde Staten choqueert hetland. De 33-jarige Michael Wysolovski liep deze week immers als vrij man uit de rechtbank. De Amerikaan uit Minnesota had nochtans zware misdaden op zijn kerfstok. Hij verleidde een kwetsbare tiener, ontvoerde haar, sloot haar op in een hondenhok en misbruikte haar een jaar lang als seksslavin.

Voor de buitenwereld leek Wysolovski een normale dertigjarige, maar zijn duistere gedachten namen de overhand in 2016. Hij moest en zou zijn extreme fantasieën in realiteit omzetten. Hij schuimde een forum voor anorexiapatiënten af, in de hoop een meisje te kunnen manipuleren dat het sowieso al moeilijk had. In mei 2016 vond hij daar zijn “ideale slachtoffer”. Het meisje uit North Carolina was toen 15 jaar.

Schrikbewind

Enkele dagen later kwam alles in een stroomversnelling terecht. De dertiger besloot haar op te pikken aan een snelweg op 5 kilometer van haar ouderlijk huis, om haar niet meer terug te brengen. In plaats daarvan sleurde hij haar mee naar zijn huis in Duluth, Georgia, zo’n 320 kilometer verderop. Daar werd ze het slachtoffer van zijn schrikbewind.

De fantasieën van de man waren expliciet. Hij overtuigde het meisje om aan SM te doen, terwijl hij haar filmde. Zij moest verkrachtingsscènes naspelen, maar als ze haar stopwoord riep, misbruikte hij haar gewoon verder. De erotische filmpjes bulkten van het zware geweld, dat alleen maar verder uit de hand liep als het meisje niet deed wat hij zei.

Niet alleen fysiek wist hij haar te martelen, ook mentaal kreeg de tiener het zwaar te verduren. Wysolovski wist maar al te goed dat het meisje aan een eetstoornis leed, maar dat hield hem niet tegen. Ze kreeg alleen maar eten als ze seks met hem had, waardoor haar relatie met voedsel nog problematischer werd.

Opnieuw

Pas in juni 2017 wist de FBI haar te vinden. Wat ze aantroffen in het huis van Wysolovski tartte alle verbeelding: het meisje was ondervoed, had ringwormen, had zware rugproblemen en leefde in een hondenhok. Ze was toen net 17 geworden.

Tijdens de rechtszaak was duidelijk hoe traumatisch de ervaringen voor het meisje zijn geweest. Ze drukte haar teddybeer tegen zich aan, terwijl ze de rechter vertelde over de “waterfolteringen”. En hoe die haar ook nu nog bang maken van regen en douches. Obsessief checkte ze nu ook altijd alle sloten, omdat ze bang is dat iemand haar opnieuw wil ontvoeren. “Mijn ziel en mijn eigenwaarde zijn onherstelbaar beschadigd”, snikte het meisje.

Vrij man

Hoe gruwelijk de daden en de gevolgen ook zijn, Wysolovski is buiten gewandeld uit de rechtszaal als een vrij man. De openbare aanklager beschuldigde hem niet van kindermisbruik, want in Georgia zijn jongeren vanaf 16 jaar seksueel meerderjarig. Hij kreeg wel een aanklacht voor kindermishandeling voorgeschoteld, omdat dit wel telt voor jongeren tot 17 jaar.

Twijfel over de daden of de bewijzen was er niet. Maar toch wist Wysolovski het proces zo te manipuleren dat hij nu opnieuw op vrije voeten is. Het slachtoffer was zo bang van hem geworden dat ze er alles aan wil doen om een proces te vermijden. Ook haar familie besloot dat het beter was op die manier, omdat ze vreesden dat een rechtszaak “te traumatiserend” zou zijn.

Verontwaardiging

Het zijn echter de woorden van de openbare aanklager, die voor een schokgolf van verontwaardiging zorgen in de Verenigde Staten. Hij vertelde de rechter dat de relatie tussen Wysolovski en de tiener “in de grijze zone” zat. Volgens hem zou een aanklacht voor verkrachting amper te bewijzen zijn.

De advocaat van de dader speelde het hard. Een minnelijke schikking wou hij niet. Hij eiste dat het voorarrest van Wysolovski, dat acht maanden duurde, als “uitgezeten” werd genoteerd. Daarbovenop kreeg de man nog een celstraf van tien jaar, maar die werd als “voorwaardelijk” bestempeld. Hij zal wel officieel genoteerd staan als seksueel delinquent. Maar daar blijft het bij.