Frustraties lopen hoog op bij Neymar na bekernederlaag: Braziliaanse ster deelt klap uit aan fan in tribune

PSG verloor gisterenavond verrassend de finale van de Franse beker tegen Rennes. Die nederlaag zorgde voor een pak frustraties bij de spelers. Neymar, nochtans auteur van een assist en een goal, moest het op weg naar het podium ontgelden bij enkele fans. De Braziliaanse ster reageerde op de kritiek met een slag.

Neymar zette PSG tegen Rennes met een assist en een knap lobdoelpunt al na 23 minuten op een riante 2-0 voorsprong. Toch liep het nog fout voor de Parijzenaren. Via een owngoal van Kimpembe en een goal van Sitoe kwam Rennes weer op gelijke hoogte. In de strafschoppenreeks ging PSG uiteindelijk met de billen bloot.

PSG houdt aan dit seizoen zo enkel de titel over. Te weinig voor zo’n miljoenenploeg. En dat vonden ook de fans in het Stade de France. Uitgerekend Neymar, die pas vorige week zijn wederoptreden maakte, kreeg het na de afloop hard te verduren. Om hun medaille op te halen moesten de PSG-spelers door de tribune met wel heel kritische supporters. “Leer toch voetballen, jij”, kreeg Neymar naar het hoofd geslingerd. De Braziliaanse superster kon zich daarop niet bedwingen. Hij bleef even staan bij de bewuste man en gaf hem uiteindelijk ook een slag. Nadien liep hij doodgemoedereerd door naar het podium.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 april 2019