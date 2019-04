Man (70) samen met hondje Rambo vermist: “Hij is vertrokken met de wagen, dat gaat de zoektocht bemoeilijken”

Lo-Reninge - De 70-jarige Daniel Vanroose uit het West-Vlaamse Lo is in de nacht van zaterdag op zondag vertrokken uit zijn woning met de wagen. Sindsdien is hij spoorloos. “We hebben een zoekactie op poten gezet”, aldus de woordvoerder van de politiezone Spoorkin. De man lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Hij heeft zijn hondje Rambo meegenomen.

“Zondag om 10.26 uur hebben we een eerste melding gekregen van de vermissing. In het verleden is hij nog al eens zoek geweest, maar nu is hij met de wagen vertrokken. Dat bemoeilijkt de zaak. We hebben een zoekactie opgestart, de naburige politiezones zijn ook de hoogte gebracht.”

“De man heeft een aantal medische problemen”, zegt de woordvoerder nog. Volgens de dochter van de man lijdt aan de ziekte van Alzheimer en suikerziekte. De man rijdt in een bordeaux Fiat Doblo met nummerplaat 1-LVS-142.

Wie Daniël gezien heeft of weet waar hij verblijft, mag contact opnemen met de politiezone Spoorkin.