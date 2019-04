Matchpack Club-Anderlecht: dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Club Brugge moet thuis winnen tegen Anderlecht om nog in de running te blijven voor de titel, maar Anderlecht is naarstig op zoek naar zijn eerste zege in Play-off 1. Drie punten in het Jan Breydelstadion zou de onrustige achterban bovendien ietwat kunnen sussen.

CLUB BRUGGE

Verwachte opstelling: Horvath: Mata, Mechele, Denswil: Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Danjuma: Wesley, Schrijvers

Bank: Letica, Poulain, Cools, Amrabat, Vossen, Openda, Nakamba, Diatta

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Vlietinck, Mitrovic

Onderlinge matchen in reguliere competitie: Speeldag 5(26/8): Club Brugge-Anderlecht 2-1 (3’ Dennis, 19’ Musona 1-1, 43’ Vanaken 2-1) Speeldag 27 (24/2): Anderlecht-Club Brugge 2-2 (5’ Wesley 0-1, 31’ Bolasie 1-1, 81’ Bolasie 2-1, 83’ Vlietinck 2-2)

Dit zegt onze clubwatcher: Het gevoel in aanloop naar de klassieker tegen Anderlecht is ietwat bevreemdend voor Club Brugge. Door het resultaat van Genk zaterdagavond leef het besef steeds meer dat de titel hoogstwaarschijnlijk gaan vliegen is. Een zege tegen de Brusselaars is imperatief om het waterkansje op een nieuwe landstitel levend te houden. Het feit dat een groep Anderlecht-fans het stadion gingen bekladden, kan extra cachet geven aan de match. Als Club niet wint, mag Genk voorzichtig een eerste fles bubbels ontkurken. En ook bij Antwerp gaat men dan stilaan dromen van meer.

ANDERLECHT

Verwachte opstelling: Didillon: Najar, Kara, Bornauw, Lawrence: Kums, Trebel: Saelemaekers, Verschaeren, Amuzu: Bolasie.

Bank: Boeckx. Sanneh. Milic. Cobbaut. Gerkens (?). Zulj. Santini.

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Bakkali. Dimata. Sambi Lokonga

Op één kaart van schorsing: Kums. Trebel

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 2-1 uit, 2-2 thuis

Dit zegt onze clubwatcher: De nul is van het bord maar of het gelijkspelletje tegen AA Gent voor een vertrouwensinjectie heeft gezorgd bij Anderlecht valt te betwijfelen. Daarvoor lag het niveau simpelweg te laag. Het is dus met een klein hartje dat paars-wit vandaag afzakt naar Club Brugge. De thuisploeg moet winnen om in de titelrace te blijven. Voor Anderlecht zou een puntje al een succes zijn gezien de huidige waardeverhoudingen tussen de twee teams. Bij RSCA is Pieter Gerkens onzeker. Kara is er opnieuw bij na zijn schorsing. Milic verhuist naar de bank. Jeugdproducten Bornauw, Amuzu, Saelemaekers en Verschaeren behouden meer dan wellicht het vertrouwen. Nog een weetje: als Anderlecht straks niet wint dan wordt dit het eerste seizoen sinds 2003-2004 waarin paars-wit zijn grote West-Vlaamse concurrent geen enkele keer heeft kunnen kloppen.