Crevits nu officieel kandidaat minister-president en pleit voor ‘pensioengarantie’: “Volledige loopbaan? 1.500 euro pensioen”

Elke Vlaming moet na een volledige loopbaan recht hebben op een pensioen van 1.500 euro. Dat staat in de ‘pensioengarantie’ die CD&V op tafel legt. De 1.500 euro uit die ‘pensioengarantie’ bestaat uit de combinatie van het wettelijk pensioen en een veralgemening van het aanvullend pensioen via de werkgever. Dat heeft Hilde Crevits zondag gezegd op het CD&V-verkiezingscongres in Genk. Op dat congres werd Crevits zelf naar voor geschoven als kandidaat-minister-president.

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei zetten alle partijen hun inhoudelijke prioriteiten en hun boegbeelden in de etalage. Na Open Vld zaterdag in Mechelen was het zondag de beurt aan CD&V in Genk.

Foto: BELGA

Voorzitter Wouter Beke plaatst zijn partij pal in het midden van het politieke speelveld met het thema levenskwaliteit en mikt daarbij op de “stilzwijgende meerderheid”. “Die Vlamingen die de strijd tussen links en rechts doodmoe zijn, diegenen die het wij-zij denken, het angst aanjagen verfoeien. Die de onredelijke voorstellen, de onbetaalbare plannen, niet meer geloven”, aldus Beke.

LEES MEER. Ook De Wever looft plots CD&V: wordt het lelijke eendje weer een begeerde bruid?

Zoals vrijdag uitlekte, schuift CD&V Vlaams minister Hilde Crevits uitdrukkelijk naar voor als centrale boegbeeld van de campagne en als kandidaat-minister-president. Als dat lukt, is ze meteen de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen. “Een kans om geschiedenis te schrijven”, aldus Beke.

In een reactie aan VRT noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever, zelf kandidaat-minister-president, de Crevits “de logische keuze”. “Ze is de beste van het pak”, luidde het.

Pensioengarantie

Crevits mocht zelf de congresdag in Genk afsluiten. De ‘leading lady’ van de christendemocraten zette de prioriteiten voor haar en haar partij op een rij, gaande van 240.000 extra jobs tot 3.500 kilometer extra fietspaden en investeringen in de gezondheidszorg.

CD&V schuift ook een ‘pensioengarantie’ naar voor. “Wij vinden dat iedereen na een leven hard werken zeker 1.500 euro pensioen moet krijgen voor zijn oude dag”, aldus Crevits. Het gaat niet om een verhoging van de wettelijke minimumpensioenen tot 1.500 euro, zoals sommige andere partijen voorstellen, maar om een combinatie van de wettelijke pensioenen en een veralgemeend aanvullend pensioen via de werkgever. Op die manier moet elke Vlaming na een volledige loopbaan recht hebben op een totaalpensioen van minstens 1.500 euro.

LEES OOK. Kristof Calvo (Groen) maakt Wouter Beke (CD&V) openlijk het hof: “Speel niet langer de kleine kartelpartner van N-VA”