Jongetje (8) redt zijn zusje op het nippertje van een kidnapper: “Een echte held”

Een achtjarig jongetje heeft zijn zusje op het nippertje kunnen redden van een kidnapper. Een man wilde haar meesleuren in een auto, maar het kind wist haar uit de rijdende wagen te trekken. “Een echte held”, laat de politie van het Amerikaanse Middletown weten.

De twee kinderen waren donderdagnamiddag op pad met hun grootmoeder, de 69-jarige Nita Coburn, in het lokale Atrium Medical Center. Terwijl hun oma een voorbijganger even naar de inkom van het ziekenhuis hielp, bleven de kinderen op de achterbank zitten.

Nipt gered

Tien seconden nadat de vrouw de wagen verliet, sprong een 24-jarige man in de wagen. Hij zette meteen zijn voet op het gaspedaal en probeerde weg te rijden, met de twee kinderen nog in de wagen. Maar dat was buiten de achtjarige jongen geregeld.

“Het kind opende de deur en het meisje begon eruit te springen, maar werd aan haar kraag vastgenomen door de vermoedelijke kidnapper. Hij wilde niet dat ze weg zou raken, maar haar broertje greep haar meteen stevig vast. Hij trok haar weg van de man en samen tuimelden ze uit de rijdende wagen”, vertelt de Middletown Police. Hun grootmoeder had al die tijd de wagen langs de andere kant proberen tegenhouden en besefte niet dat haar kleinkinderen al vrij waren. Bewakingsbeelden tonen het angstaanjagend moment.

Held

Het meisje van 10 jaar oud en de jongen wisten te ontsnappen en uiteindelijk bij hun grootmoeder te geraken. De 24-jarige man, die Dalvir Singh bleek te heten, werd even verderop staande gehouden door de politie. “Dit jongetje is een held. Zonder twijfel”, zei politiecommissaris Rodney Muterspaw. “Hij redde zijn zus zonder aan zijn eigen veiligheid te denken. Dat is geweldig voor zijn leeftijd.”