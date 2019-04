Heisa om vrouw die borstvoeding geeft in zwembad

Leuven - Er is op sociale media commotie ontstaan over een incident in het Leuvense zwembad Sportoase. Een redder heeft er een vrouw op aangesproken toen ze borstvoeding gaf in het water. “Kan niet”, vindt de directie.

“Is borstvoeding in het openbaar illegaal in België? Wat moet ik doen wanneer een redder in een zwembad me vraagt om ermee te stoppen?” Het bericht van Leila Mirbagher in de Facebookgroep Durf te vragen Leuven heeft meteen een storm van protest uitgelokt op sociale media.

Volgens de directie van het Leuvense zwembadcomplex Sportoase stond de vrouw in het zwembad toen ze de borst gaf. Een redder sprak haar daarop aan. “Er is enkel gevraagd om dat op een discretere plaats te doen”, zegt directeur Michaël Schouwaerts. “Omwille van veiligheids- en hygiënische redenen kan dat uiteraard niet.” Zo zou het baby’tje kunnen teruggeven.

Twee lokale schepenen waren er als de kippen bij om het incident te veroordelen. “Niet oké: een kind voeden is heel gewoon, en niets onhygiënisch of aanstootgevend”, reageerde schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen). De socialistische schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (SP.A) schaarde zich achter een actie op 1 mei. Het gaat om een evenement aangemaakt op Facebook waarin een verpleegster alle vrouwen met baby’s oproept om hun kindjes openbaar te komen voeden aan het zwembad “als teken van verdraagzaamheid”. Voorlopig gaven wel nog maar twee mensen aan om deel te nemen.