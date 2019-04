Mertens trapt zich in geschiedenisboeken: Rode Duivel evenaart Diego Maradona met doelpunt tegen Frosinone

Dries Mertens heeft geschiedenis geschreven bij Napoli. In de competitiematch tegen Frosinone scoorde de Rode Duivel het openingsdoelpunt en evenaarde daarmee het legendarische doelpuntensaldo van Diego Maradona.

Mertens scoorde tegen Frosinone in de negentiende minuut zijn 81ste competitiegoal in de Serie A voor Napoli. De Leuvenaar doet daarmee evengoed dan clublegende Diego Maradona. Een clubrecord is het echter niet. Marek Hamsik scoorde 100 keer in het shirt van de Napolitanen en de absolute clubtopscorer is Antonio Vojak met 102 goals.