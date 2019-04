Thorgan Hazard heeft persoonlijk akkoord met Borussia Dortmund

Wordt Thorgan Hazard volgend seizoen ploegmaat van Axel Witsel bij Borussia Dortmund? De Rode Duivel heeft een persoonlijk akkoord met de Borussen, maar op clubniveau zijn er nog onderhandelingen gaande. Dat vertelde de middenvelder zelf aan VTM Nieuws.

“Ik heb nog een contract van één jaar, maar ik heb eerder al aangegeven dat ik graag een nieuwe stap wil zetten in mijn carrière”, vertelde Thorgan Hazard in een gesprek met Gilles De Bilde, die nadrukkelijk vroeg naar de flirt tussen de speler van Mönchengladbach en Borussia Dortmund. “Dat is de club, ja. Ik heb al met hen gesproken. Het is nu aan de clubs om een akkoord te vinden. Zelf heb ik dat al met hen, maar nu moet er wat bewegen bij de clubs. Het is niet langer aan mij. Ik laat alles over aan mijn vader (zijn zaakwaarnemer, nvdr.) en aan de clubs.”