Gilles De Vulder (20) is diabetespatiënt maar dat houdt hem niet tegen om intensief te sporten. Gilles is wielrenner en reed nu twaalf uur op de rollen voor het goede doel. “Suikerziekte is geen reden om niet te sporten.”

Gilles woont in Lierde en volgt les aan het Geraardsbergse GO! Atheneum. De jongen was altijd al in de ban van de fiets. Hij is lid van een Oudenaardse fietsclub en rijdt bij de beloften en elite zonder ...