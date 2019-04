Drie Belgische studenten vast in Mumbai: “De douaniers lachten ons in het gezicht uit”

Drie Belgische studenten zitten momenteel vast in Mumbai. Ze hadden net een zes maand durende stage afgewerkt bij de ngo Caritas, maar door visaproblemen konden ze niet vertrekken. “Ze krijgen een boete van 300 euro, ze moeten nieuwe tickets boeken en dan nog extra verblijf betalen. Dit wordt een dure grap”, zegt de vader van een van de studenten.

“Mijn zoon is naar daar vertrokken via een uitwisselingsprogramma van de hogeschool. Ze gingen in India, in Goa, werken voor Caritas. Ze zijn naar daar vertrokken met een toeristenvisum. Dat is normaliter genoeg om vrijwilligerswerk te doen”, zegt Eddie Janssen, de vader van Jesse, één van de gestrande studenten. “Zo’n visum is maar drie maanden geldig, maar Caritas moest een C-formulier invullen. Bij twee van zijn vrienden was dat niet goed ingevuld, aldus de douaniers.”

Jesse was aanvankelijk wel door de douane geraakt, maar keerde op zijn passen terug nadat hij merkte dat zijn vrienden niet kwamen. “De bevoegde officiers hebben hen in hun gezicht uitgelachen. Ze hebben ze weggestuurd uit de luchthaven en zeiden dat ze wat terug in op het strand konden gaan liggen. Ze waren daar geen vakantie aan het houden, ze hebben daar gewerkt”, zegt de vader.

“Volgens de bevoegde instanties zou hun visum niet geregistreerd zijn, wat in schril contrast staat met wat Caritas beweert”, zegt de zus van Jesse. “Het C-formulier dat hen volgens de organisatie in staat had moeten stellen door alle controles te geraken, volstond niet. Een niet geregistreerd visum zou betekenen dat Jesse en zijn vrienden zogezegd drie maanden lang illegaal in India zouden verbleven hebben.”

“Dit wordt een dure grap”, zegt de vader van Jesse. “Ze gaan een boete van 300 euro krijgen omdat ze daar illegaal zijn gebleven, ook moeten ze een nieuwe vlucht boeken. Dat kost ook al gemakkelijk 1000 euro en dan zwijgen we nog van de hotelkosten.” Om die reden heeft de zus van Jesse een crowdfunding opgezet. Maandag gaan Jesse en zijn vrienden langs het Belgische consulaat gaan in de hoop de procedure te versnellen. “De administratie in India is tergend traag. Bovendien zijn het verkiezingen en woensdag is daar een feestdag.” De vader van Jesse is overigens erg ongerust. “Dit heeft een zware impact op ons gezin. We hadden afgesproken met een pak van zijn vrienden om hem op te halen op de luchthaven, maar het feest is niet kunnen doorgaan. Nu is het bang afwachten.”