Gentse fans zetten laatste open training voor bekerfinale letterlijk in vuur en vlam

Vanochtend blies AA Gent-coach Jess Thorup alweer verzamelen. Daags na de thuisnederlaag tegen koploper RC Genk was het voor de Deense coach en zijn spelers vooral zaak om even te herbronnen, wonden te likken maar ook de focus te verleggen naar de volgende opdracht. En wat voor één: de Buffalo’s begonnen vandaag aan de laatste rechte lijn richting bekerfinale op woensdag.

Thorup liet Nana Asare (scheenbeen) en Giorgi Chakvetadze (knie) achter in het oefencentrum in Oostakker en daagde uiteindelijk omstreeks 10u30 samen met zijn spelers op in het Buffalo Talent Center waar ook de Gentse fans welkom waren om de training bij te wonen.

Met fakkels bengaals vuur, bommetjes en enkele rake one-liners zorgden de aanwezige Buffalo-fans voor al een kleine dosis ‘cupsfeer’ maar sommigen lieten dus ook niets aan de verbeelding over. De druk op de Gentse spelersgroep is dan ook immens en Jess Thorup hoopt vurig dat hij woensdag op al zijn sterkhouders een beroep kan doen.

Zo werkte Jean-Luc Dompé vanochtend een groot deel van de groepstraining af met de jongens die gisteren op de bank waren gestart of zich tevreden moesten stellen met een plekje in de tribune. Enkel de afwerkingsvormen liet hij aan zich voorbij gaan. De Franse flankaanvaller lijkt tijdig fit te raken voor he tduel tegen Malinwa.

Alexander Sorloth (op zoek naar zijn beste vorm) en Roman Yaremchuk (woensdag geschorst) werkten op hun beurt dan weer een individuele training af. Yaremchuk (achillespees) zou morgen terug bij de groep kunnen aansluiten en hoopt fit te raken voor de thuiswedstrijd van volgende week zondag tegen Club Brugge. Voorts blijft het onduidelijk of Chakvetadze tijdig fit raakt voor de finale, de Georgiër blijft op de sukkel met een aanslepende knieblessure.

Foto: carlo coppejans

Foto: carlo coppejans

Foto: carlo coppejans