Tielemans bezorgt Arsenal nachtmerries: Gunners verliezen voor derde keer op rij en zien vierde plek

Youri Tielemans was zondag alweer belangrijk voor Leicester City door het eerste doelpunt te maken in de 3-0-overwinning tegen Arsenal. De Gunners doen zo een zeer slechte zaak met het oog op een plaats in de top vier.

De bezoekers kwamen in de 36e minuut met tien man te staan nadat Ainsley Maitland-Niles zijn tweede gele kaart pakte. Leicester kon in de tweede helft profiteren van haar manmeersituatie en niemand minder dan Tielemans kopte zijn ploeg op voorsprong op voorzet van James Maddison.

1?1? matchen

3? goals

4? assist

?? pic.twitter.com/ccu7ybI4ZK — Play Sports (@playsports) 28 april 2019

Op het einde van de wedstrijd deed Jamie Vardy de boeken volledig toe voor Arsenal door er in het slot nog twee treffers bij te doen: 3-0. De derde opeenvolgende nederlaag voor de Gunners...

?? Man of the Match, @LCFC's Youri Tielemans

60 touches

Completed 38/47 passes, 2 chances created

5 shots, 2 on target

3rd goal in last 7 PL games pic.twitter.com/QYM8HqLMLh — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 28, 2019

Arsenal have conceded three goals in three consecutive Premier League games for the first time in the club's history:



?? 2-3 vs. Palace

?? 1-3 vs. Wolves

?? 0-3 vs. Leicester



A record-breaking first season under Unai Emery. ?? pic.twitter.com/DGYYKmTBws — Squawka Football (@Squawka) April 28, 2019