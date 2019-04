“Vader en broers van brein achter aanslagen Sri Lanka gedood”

De vader en twee broers van het brein achter de aanslagen in Sri Lank zijn gedood bij een politieactie. Dat zeggen politiebronnen en familie van de terroristen aan persagentschap Reuters.

Vrijdag kwamen vijftien personen om het leven na een politieactie aan de oostkust van Sri Lanka. Een politiecommando had een gebouw in de stad Sainthamaruthu in het vizier omdat de politie vermoedde dat er zich terroristen bevonden. Samen met het leger stond de politie op het punt om de woning binnen te vallen toen de commandoleden vanuit de woning beschoten werden.

Er ontstond een vuurgevecht tussen terroristen en politie tot enkele terroristen bommengordels detoneerde. De vader en twee broers van Zahran Hashim, die gezien wordt als het brein achter de aanslagen, zouden daarbij om het leven gekomen. Dat zeggen politiebronnen en familieleden aan persagentschap Reuters.

Op Paaszondag kwamen bij aanslagen in Sri Lank minstens 253 mensen om. Meer dan vierhonderd mensen raakten gewonden. Terreurorganisatie IS eiste de aanslag op. De autoriteiten namen al meer dan 100 personen gevangen.