Venetië dreigt kapot te gaan aan toerisme: vanaf woensdag moet je betalen om stad te bezoeken

Venetië kreunt de laatste jaren steeds meer onder de toeristen. De Italiaanse stad probeert die toestroom in te dijken, maar wil er nu vooral ook iets uit halen. Want die toeristen kosten de stad veel, maar brengen nauwelijks iets op. Door het invoeren van toegangsgeld wil het bestuur van de waterstad daar verandering in brengen.

In 2017 bezochten 28 miljoen mensen Venetië. Dat is volgens het bestuur van de Italiaanse stad veel te veel. Volgens onderzoek kan Venetië dagelijks zo’n 50.000 bezoekers aan. Toch komen er gemiddeld 77.000 toeristen de stad bezoeken.

Die grote toestroom heeft niet alleen een impact op het toerisme zelf en op de stad, maar ook op de inwoners. Steeds meer Venetianen trekken er weg omdat ze de overrompeling van toeristen niet meer aan kunnen en niet meer kunnen aanzien. Bovendien moeten plaatselijke zaken zoals slagers, bakkers of groenteboeren de laatste tijd steeds vaker plaats maken voor zaken die toegespitst zijn op toeristen, zoals restaurants, barretjes of souvenirwinkels.

Foto: REUTERS

Het bestuur van de stad probeert de toestroom nu in te dijken om te vermijden dat de stad écht kapot gaat aan het toerisme. Vanaf woensdag, 1 mei, zal iedere toerist die Venetië bezoekt 3 euro toegangsgeld moeten betalen.

Onderhouden van monumenten

Het zal mensen wellicht niet helemaal tegenhouden om de stad te bezoeken, maar het kan er wel toe leiden dat de toeristen iets meer ‘opbrengen’ dan ze nu doen. De inkomsten van het entreegeld wil het bestuur investeren in de stad zelf. Zo zal de opbrengst onder andere gaan naar het proper houden van straten en stegen en naar het onderhouden van monumenten.

Foto: REUTERS

Want het overgrote deel van de toeristen nu zijn dagjesmensen; toeristen die ’s ochtends toekomen en ’s avonds weer vertrekken, of toeristen die via een cruiseschip toekomen en naar de avond toe weer moeten inschepen. Zij geven weinig uit in de stad; houden het vaak bij een ijsje, kop koffie, lichte lunch of flesje water. Weinig geld van die toeristen vloeit terug naar (de economie van) Venetië, maar ze laten wel hun afval achter. Het zijn die toeristen die de stad handenvol geld kosten, maar die dankzij het toegangsgeld vanaf nu dus ook wat gaan opbrengen.

Carnaval

Die 3 euro is bovendien nog maar een begin. Dat entreegeld gaat nog stijgen. Vanaf 2020 zal het bedrag dat je moet betalen ook afhangen van de dag of dagen waarop je langskomt. Wie Venetië wil bezoeken tijdens het jaarlijkse carnaval, zal 10 euro moeten neertellen. Kom je op rustige dagen, dan betaal je 6 euro.

Dergelijke maatregelen zijn ook nodig. Momenteel staat Venetië nog op de lijst van UNESCO Werelderfgoed, maar de UNESCO heeft al laten weten dat de stad dreigt van die lijst te verdwijnen als er niets ondernomen wordt tegen de overrompeling van toeristen.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: Getty Images

