Ongeziene taferelen in Engeland: trainer van Leeds United beveelt zijn eigen spelers om een goal te laten incasseren

Rare taferelen in de Engelse tweede voetbalklasse. Leeds en Aston Villa deelden de punten, maar dat was niet zonder slag of stoot. Na de rode kaart voor El Ghazi (Aston Villa) liet Leeds The Villans tegenscoren.

Opschudding op de voorlaatste speeldag in de Engelse Championship, de tweede klasse van het voetbal. In de wedstrijd tussen Leeds en Aston Villa scoort Leeds de 1-0, maar daar zijn de spelers en de technische staf van Aston Villa niet mee akkoord. Jonathan Kodjia bleef geblesseerd op de grond liggen, terwijl Leeds verder speelde en daaruit scoorde.

In de opschudding kreeg Anwar El Ghazi van Aston Villa rood. Marcelo Bielsa liet zich op zijn gekende temperamentvolle manier opvallen en zei tegen zijn spelers om Villa te laten tegenscoren. Al had Pontus Jansson daar kennelijk geen zin in. Bielsa wilde achteraf niet reageren: “De feiten zijn zoals iedereen ze gezien heeft. Wat gebeurde, is gebeurd”, zei El Loco na de wedstrijd.

Norwich was al zeker van promotie, Aston Villa van de play-offs. Leeds kwam bij winst op drie punten van Sheffield, maar moest dan nog veertien doelpunten goedmaken ten opzichte van Sheffield en hopen dat zij ook verloren op de laatste speeldag. Al weet je in voetbal nooit natuurlijk. Sheffield United gaat na het gelijkspel van Leeds na twaalf jaar weer naar de Premier League.