FC Keulen heeft promotie naar Bundesliga bijna beet, maar ontslaat toch coach

Het is de wereld op zijn kop. Met nog drie speeldagen te gaan en zes punten voorsprong staat FC Keulen op zucht van promotie naar de Bundesliga. Toch moet coach Markus Anfang ophoepelen. De leider verloor immers hun twee laatste duels en het bestuur wil met een schokeffect de promotie veiligstellen.

FC Keulen ligt in pole positie om een jaar na hun degradatie weer naar de Duitse Bundesliga te promoveren. Met nog drie matchen te gaan hebben ze zes punten voorsprong op Hamburg en acht op Paderborn, al hebben die twee een match minder gespeeld. Nog geen reden tot ongerustheid, want de eerste twee gaan rechtstreeks over naar de eerste klasse.

Toch slaat de angst op een doemscenario toe in Keulen na twee verloren matchen in één week tijd. Tegen Dresen gingen ze met 3-0 de boot in en Darmstadt won met 1-2. Het signaal voor het bestuur voor een wel erg drastische maatregel. Trainer Markus Anfang werd op straat gezet. Reden: een schokeffect creëren binnen de ploeg en zo de promotie veiligstellen.

“Ondanks onze goeie positie in het klassement is er sprake van een negatieve trend”, duidt sportief directeur Armin Veh de beslissing in een communiqué. “In deze fase van het seizoen was het noodzakelijk om in te grijpen om onze doelstelling niet in gevaar te brengen.”

Anfang, Keulenaar in hart en nieren, reageerde teleurgesteld. “Mijn Keulen-hart doet pijn, want het was mijn doel samen te promoveren. Het team zal dat ook doen in de laatste 3 wedstrijden. Daar twijfel ik niet aan. Ik moet deze beslissing aanvaarden, ook al doet ze pijn.”

Beloftecoach Andre Pawlak moet nu voor de promotie zorgen en zit in de dug-out tot het einde van het seizoen.