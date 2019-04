Het verschil tussen plek 1 en 2 in Engeland is twee centimeter: recordman Agüero schiet Manchester City weer voorbij Liverpool

Sergio Agüero heeft zondagmiddag zijn twintigste doelpunt van deze Premier League-campagne gemaakt. Voor het vijfde seizoen op rij kon de Argentijn twintig doelpunten maken voor City. Enkel Thierry Henry deed het hem voor. Dankzij deze overwinning wippen The Citizens weer over Liverpool naar de leiding.

Agüero maakte zondagmiddag in de overwinning bij Burnley het enige doelpunt van de wedstrijd. Al scheelde het twee centimeter of hij kon nog een week wachten. “Op zo’n moment ben je blij dat er doellijntechnologie bestaat”, zei Agüero aan Sky Sports.

Het is al het twintigste doelpunt van de Argentijn dit seizoen. Agüero heeft nu vijf seizoenen op rij twintig goals of meer gemaakt. Enkel Thierry Henry deed even goed voor Arsenal.

Al voor het zesde seizoen op rij kan Kun die statistiek neerleggen. Alan Shearer is de recordhouder met zeven seizoenen. De vraag is dus enkel hoe lang het nog gaat duren vooraleer Agüero Shearer gaat bijbenen en eventueel inhalen. Met 229 doelpunten is de schoonzoon van Maradona topschutter aller tijden voor het team van Kevin De Bruyne.

Vincent Kompany stond de hele wedstrijd op het veld, Kevin De Bruyne ontbrak wegens een spierblessure opgelopen in de topper tegen Tottenham afgelopen weekend. Bij Burnley ontbrak Steven Defour nog steeds met een kuitblessure.