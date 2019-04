Meeste verdachte islamisten van aanslag Sri Lanka zijn gedood of opgepakt

De meeste geradicaliseerde islamisten die in Sri Lanka betrokken waren bij de dodelijke aanslagen die aan zeker 253 mensen het leven hebben gekost, zijn intussen gearresteerd of gedood door de ordediensten. Dat heeft eerste minister Ranil Wickremesinghe zondag meegedeeld. Volgens de premier kan het land nu “terugkeren naar de normaliteit”.

De eerste minister bevestigde zondag ook dat er drie potentiële zelfmoordterroristen om het leven waren gekomen bij de politieactie die vrijdagavond plaatsvond in Sainthamaruthu, in het oosten van het land. Het zou gaan om de vader en de twee broers van Mohammed Zahran Hashim, het vermoedelijke brein achter de aanslagen.

De politie had vrijdagavond samen met het leger een woning omsingeld. Toen ze op het punt stonden het gebouw te vallen, vonden er binnen verschillende ontploffingen plaats. De politie trof uiteindelijk vijftien doden aan in het gebouw, onder wie ook zes kinderen en drie vrouwen. Twee gewonde overlevenden werden geïdentificeerd als de vrouw en de vierjarige dochter van Zahran.

In de strijd tegen het extremisme kondigde de premier voorts aan dat er werk zal worden gemaakt van de uitwijzing van buitenlandse godsdienstleraars die illegaal in het land verblijven. “Verschillende buitenlanders werken in ons land zonder werkvisum als onderwijzer. In samenspraak met het ministerie van Religieuze Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken, zullen we hen uitwijzen”, klinkt het fors. Er werd niet meegedeeld om hoeveel mensen het gaat, en wat hun nationaliteit is.

De aanslagen worden door de Sri Lankaanse overheid toegeschreven aan terroristische organisaties die banden hebben met het buitenland. De inlichtingendiensten geloven dat de daders opgeleid werden door buitenlanders.

