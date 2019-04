Geen communiefeesten door wielerwedstrijd

Sint-Lievens-Houtem - Op 1 mei heeft in Sint-Lievens-Houtem het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor de jeugd plaats. “Autoverkeer zal op die dag moeilijk tot helemaal onmogelijk zal zijn”, zeggen seingeverscoördinator Jacques Neckebroeck en burgemeester Lieven Latoir (NH). Een restaurant moest noodgedwongen sluiten omdat het niet bereikbaar zal zijn.

Op 1 mei heerst er op de wedstrijdomloop van 11,7 kilometer doorheen een groot deel van de gemeente een absoluut parkeerverbod tussen 8 tot 20 uur en tegelijk een strikt rijverbod vanaf 9 uur tot het einde van de wedstrijd rond 18.15 uur. “Het gaat immers niet om een gewone wielerwedstrijd waarbij een automobilist na het passeren van de groene vlag de baan op kan”, zegt Jacques Neckebroeck. “Om de minuut vertrekt een renner op het circuit, dat de hele dag autovrij moet blijven. Er werd een speciale vergadering gehouden voor bewoners langs het circuit wonen maar daar kwamen hooguit een tiental mensen op af. Hopelijk beseffen alle anderen dat er geen autoverkeer mogelijk is. De omloop omvat grote delen van Houtem, Bavegem en Vlierzele. Wie met de auto die dag weg wil, moet zijn voertuig vooraf in een straat zetten waar wel verkeer mogelijk is. Belangrijke punten zoals kruispunt De Goot in Letterhoutem blijven de hele dag afgesloten.”

Restaurant gesloten

Restaurant Kafabel op de Keiberg in Letterhoutem heeft daarom besloten om te sluiten op 1 mei. “Wij hadden nochtans aanvragen voor eerste-communiefeestjes in ons restaurant voor 1 mei maar we zijn de hele dag zo goed als onbereikbaar door de koers”, zegt Fabienne van de Kafabel. “Niet alleen is de Keiberg en kruispunt De Goot zijn gesloten voor alle verkeer maar ook het centrum van Letterhoutem. Niemand kan ons met de auto bereiken. We hebben de aanvragen voor de communie-etentjes moeten afzeggen. Als alternatief hadden we oorspronkelijk gedacht om ons terras open te stellen voor wielerliefhebbers die vandaar de koers wilden volgen maar blijkt dat ook fietsers niet op de omloop mogen. We hebben dan maar besloten om ons etablissement helemaal te sluiten. De ‘Dag van de Arbeid’ waarop we normaliter open zijn, is dus onverwacht een vakantiedag geworden voor ons.”

De omloop is 11,7 kilometer lang. Foto: hls

Zeventig seingevers

Coördinator Jacques Neckebroeck, die al tien jaar de seingeverscoördinatie doet van alle lokale wielerwedstrijden en van activiteiten als Bacchus en de Livinusrun, zegt nooit eerder zoveel werk en verantwoordelijkheid te hebben gehad als bij dit eerste BK in Houtem. “Onze eer als wielergemeente staat op het spel. Ik heb het plan voor zeventig seingevers op een vijftigtal knelpunten minutieus uitgewerkt. Ieder heeft een eigen nummer en moet op 1 mei plaatsnemen aan zijn nummer dat op een bepaald punt is aangebracht. Onze veiligheidsorganisatie beschikt over een paar fietsen en scooters om op het circuit eventuele problemen op te lossen.”

Houtems burgemeester Lieven Latoir hoopt eveneens dat de Houtemnaren de impact van het BK niet zullen onderschatten. “Wie problemen vermoedt, kan nog tot dinsdag onze sportdienst contacteren op het nummer 053-60.72.34 of op de dag zelf veiligheidspermanentie op nummer 053-62.20.35. Voor mensen die op die dag thuiszorg nodig hebben, werkten we een speciale regeling uit via alternatieve wegen of tijdens een korte pauze in de wedstrijd.”