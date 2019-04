Hilde Crevits gelooft in haar kansen: “Er was ook niemand die dacht dat Bettiol de Ronde van Vlaanderen ging winnen”

Nu is het ook officieel: Hilde Crevits (CD&V) doet een gooi naar het minister-presidentschap van Vlaanderen. Haar partij ziet in haar de eerste vrouwelijke regeringsleider van ons land. “Met het vertrek van Geert Bourgeois is er een vacature”, zegt ze. “Ik heb twaalf jaar ervaring als minister. Dan is het toch logisch dat je goesting hebt om die stap te zetten?”