Burgemeester pikt acties aan eigen kapsalon niet: “Dit is degoutant"

Staden - De ouderraad van de Stadense gemeenteschool blijft zich verzetten tegen de sluiting van de school. De ouders willen volgende week zelfs actievoeren voor het kapsalon van burgemeester. “Dit is degoutant en overschrijdt elke grens”, reageert die.

Ondanks de berichtgeving dat de school waarschijnlijk nog tot 2022 zal blijven bestaan, legt de ouderraad zich niet neer bij de beslissing dat de gemeenteschool Okido straks de deuren sluit. Met twee evenementen op de speelplaats maakten de ouders de voorbije weken hun ongenoegen al kenbaar, maar ook de komende weken worden er nog acties gepland. “We willen vanaf volgende week zaterdag elke week actievoeren”, aldus woordvoerder Wouter Van Vooren.

Voor een eerste actie op zaterdag 4 mei wil de ouderraad een mars houden naar het kapsalon van burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). Het evenement wordt met een ludieke tekst op sociale media aangekondigd. “Het gerucht gaat de ronde dat kapsalon Ziezo binnenkort sluit. In Staden zijn er heel wat kapperszaken en gezien de kleine instroom aan nieuwe klanten lijkt het beter dat de Stadense kappers samenwerken onder de noemer ‘Site van de kapper.’”

“Degoutant”

De ouders stappen zaterdag om 10 uur van de gemeenteschool naar het kapsalon in de Kapelleriestraat. Daar organiseren ze ook een aperitief. “Francesco en schepen Joeri, neem dit zeker niet persoonlijk. Deze actie is bedoeld tegen de beslissing van de meerderheid”, klinkt het.

Toch reageert burgemeester Francesco Vanderjeugd geschokt op de protestactie die de ouderraad plant. “Dit is degoutant en overschrijdt elke grens”, reageert hij misnoegd. “Ik zal dit niet laten gebeuren.”

De burgemeester had gehoopt dat na de tegemoetkoming van deze week om de gemeenteschool toch nog enkele jaren langer open te houden de protestacties zouden stoppen. “Dit gaat niet meer over de school, maar over wie gelijk heeft en over politiek. Als burgemeester moet ik soms moeilijke keuzes maken. De beslissing is nu gevallen en we komen daar niet meer op terug. Bij die beslissingen moeten ze mijn kapperszaak en mijn privéleven niet betrekken. Ik ga stappen nemen.”