Weer speelt VAR hoofdrol: Club Brugge ziet 1-0 afgekeurd voor vermeend buitenspel

Bij de rust van Club Brugge-Anderlecht was de VAR weer kop van jut. Wesley trapte blauw-zwart op voorsprong, maar de VAR keurde het doelpunt alsnog af. De Braziliaanse doelpuntenmaker stond op het moment van de pass van Vormer een teentje buitenspel. Zo bleef het 0-0, tot groot ongenoegen van het thuispubliek.

Siebe Schrijvers wilde bij de rust niet te veel meegaan in de discussie of de VAR correct was of niet. “Ze hebben ernaar gekeken, dus het zal wel juist zijn. Maar ik vind het spijtig dat het altijd zo lang duurt.”