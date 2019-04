Op zondag 12 mei organiseert Houtland Atletiek Club de eerste Memorial Niels Van Doorne. De 29-jarige atleet overleed eind november vorig jaar onverwachts in zijn slaap aan een hartstilstand. “Deze meeting is een mooie manier om Niels te eren.”

In de nacht van 24 op 25 november vorig jaar werd atleet Niels Van Doorne (29) uit Wingene plots onwel in zijn slaap. Zijn vriendin Elien Danneels, die op dat moment zeven maanden zwanger was van hun ...