Hij zou het eens moeten weten, smid August De Scheemaeker, dat zijn bedrijfje in Sint-Andries zou uitgroeien tot een groothandel die jaarlijks zowat honderdduizend fietsen levert. “Blijkbaar zit de liefde voor de fiets in ons DNA.”

August De Scheemaeker, die in 1863 geboren werd als Richard maar zich liever liet aanspreken met zijn tweede naam, vestigde zich in 1894 als smid in Sint-Andries. Daar baatte hij langs de Gistelse Steenweg ...