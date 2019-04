Bedrijf dat besmet vlees leverde aan Colruyt ging eerder al in de fout

Warenhuisketen Colruyt heeft deze maand wellicht voor honderden kilo’s rundvlees verkocht dat mogelijk besmet is met de E. coli-bacterie. Bij een van de leveranciers van Colruyt, het Luikse bedrijf Viande de Liège, is een besmetting vastgesteld. Die firma kwam in juni vorig jaar ook al in opspraak.

Colruyt haalde vrijdagavond en zaterdagmorgen tientallen verschillende vleesproducten, vers rundsvlees of bereidingen op basis van rundsvlees, uit de rekken. Dat gebeurde in 95 winkels in ons land. Rosbief, worsten, hamburgers, biefstuk, fonduevlees… allemaal verdween het in de vuilnisbak. Een ander deel van de ‘verdachte’ levering uit Luik was al verkocht. Colruyt riep daarop alle betrokken producten terug verkocht tussen 12 en 26 april.

Opvallend: Colruyt neemt zijn leverancier niets kwalijk. “De E. coli-bacterie is aanwezig in de darmen van alle dieren. Hoogstwaarschijnlijk is er bij het versnijden van het vlees in het slachthuis iets misgegaan. Een dergelijk risico is nooit volledig uit te sluiten”, zegt woordvoerster Hanne Poppe.

Toch is het Luikse bedrijf niet onbesproken. Eind 2017 trok het Voedselagentschap de vergunning in van La Veille Abbaye in Luik, een atelier waar charcuterie werd gemaakt. Daar waren vervallen hamresten verwerkt tot worst. Het atelier maakte deel uit van de firma Derwa, de voorloper van Viande de Liège. Derwa is in maart van dit jaar overgenomen en kreeg toen zijn nieuwe naam. De nieuwe eigenaars pompten vier miljoen euro in een modernisering, maar toch tikte het voedselagentschap het bedrijf drie maanden later alweer op de vingers.

Het FAVV gaf Viande de Liège in juni twee weken de tijd om “problemen bij het beheer” op te lossen. Volgens het bedrijf zelf ging het om een technische discussie over de eigen controles. Het voedselagentschap hecht daar groot belang aan. Er zijn in ons land 160.000 voedingsbedrijven, het FAVV kan die onmogelijk allemaal van nabij opvolgen.

Een gevaar voor de volksgezondheid was er vorig jaar niet. De vleesverwerker raakte wel het Belbeef-kwaliteitslabel kwijt. De reden toen voor Colruyt om de bestellingen stop te zetten. Na de overname en de investeringen is de samenwerking opnieuw opgestart.

Nieuw onderzoek

De nieuwe eigenaars van Viande de Liège, het consortium Belgian Meat Partners, maken zich sterk dat er intussen volgens de normen wordt gewerkt. “De besmetting is bij ons vastgesteld”, zegt woordvoerder Pascal Francois. “Maar de bron ervan is het slachthuis van Luik, ook wij zijn dus slachtoffer.” De bacterie is gevonden bij een eigen, interne controle. Het voedselagentschap is intussen wel een onderzoek gestart om te kijken of in Luik aan alle voorschriften wordt voldaan.