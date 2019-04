Parkeer- en toiletperikelen bij buurtbewoners 10 Miles

Antwerpen - De inwoners van de Gloriantlaan en omstreken op Linkeroever waren not amused toen de politie vrijdagnacht schijnbaar uit het niets massaal auto’s wegtakelde in het kader van de 10 Miles. Er werden meer dan tweehonderd auto’s weggesleept. Prijskaartje per getakelde wagen: 250 euro.

Buurtbewoner David Van Gansen – een fan van de 10 Miles die ook zelf deelnam – vertelt: “In de infobrochure die we in de bus kregen, stond duidelijk dat het parkeerverbod pas inging op zondagnacht. Toegegeven, op de verbodsborden in de straat stond 27 en 28 april vermeld, maar aangezien de 10 Miles alleen op zondag plaatsvond, dacht iedereen dat er daar een fout was gemaakt.”

David heeft nog een hypothese: “Mogelijk zijn de borden op een fout stuk van de Gloriant- en Charles De Costerlaan gezet.”

Maar de politie is formeel: parkeerborden hebben altijd gelijk, zelfs als de informatiebrochure een fout bevat. En moeten de bewoners nu allemaal, omwille van wat uiteindelijk maar een communicatiestoring is, de takelkosten betalen? Politiewoordvoerder Willem Migom: “Dat hangt van het stadsbestuur af. Wij doen wat ons wordt opgedragen en de stad heeft dus mogelijk die foutieve info aan de buurtbewoners verstrekt. Al stond die brochure ook dat men de info op de borden moest checken.” Het stadsbestuur kon nog niet ingaan op de kwestie.

Er waren naast parkeerproblemen overige ook nog toiletperikelen tijdens de 10 Miles. Heel wat lopers maakten geen gebruik van het sanitair. Een Facebookgroep maakte er zich zowel druk als vrolijk over. “Ach, het grondwaterpeil moet toch dringend stijgen” is onze favoriet.