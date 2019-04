Patiënte dronk zelf gifbeker, en dus wordt arts niet vervolgd: “Signaal dat euthanasie omzeild kan worden”

Berchem -

De Antwerpse huisarts Marc Van Hoey zal toch niet voor de rechter verschijnen, na de euthanasie op zijn 85-jarige patiënte Simona De Moor in 2015. Het was de euthanasiecommissie zelf die naar het gerecht was gestapt na het zien van een Australische tv-documentaire. Daaruit bleek volgens hen dat Van Hoey de regels niet volgde. Maar volgens het gerecht is er plots geen sprake van euthanasie, omdat de vrouw zélf de beker met gif opdronk.