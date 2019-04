Chelsea’s nieuwe shirt gelekt… met Eden Hazard als model

Op het internet duiken allerlei foto’s op waarop Eden Hazard te zien zou zijn in het nieuwe shirt van zijn club Chelsea.

LEES OOK. Neymar gooit knipoog naar Eden Hazard en Real Madrid: “Samen kunnen we vernielingen aanrichten”

Hazard poseert voor de nieuwe shirts van Chelsea met Azpilicueta (links) en Ampadu (rechts). Foto: Footy Headlines

De Belgische balvirtuoos is gegeerd wild voor Real Madrid. Onlangs maakte Neymar nog duidelijk dat hij graag met Hazard zou samenspelen. De kans dat de Braziliaan en de Belg volgende zomer bij Real Madrid aan de slag zijn, bestaat. “Samen zouden we alles kapot spelen”, zei Neymar in een interview met FOX Brasil.

Maar Eden Hazard staat dus op de foto’s van de nieuwe shirts van Chelsea. Is daarmee duidelijk dat het goudhaantje van The Blues geen verhuis naar Madrid zal maken?