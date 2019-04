Supporters van Club Brugge reageren op de graffiti van Anderlecht-fans: villa van Joris Ide is het doelwit

Een groepje supporters van blauw-zwart is zondagavond na de wedstrijd van Club Brugge tegen Anderlecht naar de riante villa getrokken van Joris Ide langs de Ricksteenweg in Zwevezele. Aan de toegangspoort tot het domein hingen ze oude supportersvlaggen van Club Brugge op. “Dit is onze reactie op de graffiti die Anderlechtsupporters aanbrachten op het Jan Breydelstadion”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

“We willen aantonen dat je je punt ook kan maken zonder de vandaal uit te hangen. Door vlaggen te hangen hebben we geen enkele schade aangericht en dat was de bedoeling. Wat zij aan ons stadion hebben uitgespookt kan echt niet door de beugel.”

De keuze om oude supportersvlaggen te hangen is niet toevallig. “Joris Ide mag dan al mede-eigenaar zijn van Anderlecht. Wij weten dat hij diep in zijn hart nog steeds een Bruges boy is. Het wordt tijd dat hij kleur bekent”, besluiten ze met een knipoog.

Graffiti

Leden van de harde kern van Anderlecht-fans hadden afgelopen nacht met graffiti het stadion van Club Brugge beklad met graffiti. “Wij zijn ervan overtuigd dat dit het werk is van enkelingen, die met een dergelijke daad het imago van de club en van de RSCA-fans schaden”, reageerde paars-wit op zijn website.

“We do what we want“ en “Puta Leko = dief”, staat er onder meer gespoten op de muren van de Noord en Zuid-tribune van het Jan Breydelstadion.