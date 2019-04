Leicester City is gek van Youri Tielemans: supporters en trainer willen Rode Duivel in Engeland houden

Youri Tielemans is momenteel aan perfecte uitleenbeurt bezig. De ex-speler van Anderlecht is momenteel aan de slag bij Leicester, dat hem leent van AS Monaco. Zondag scoorde de Rode Duivel nog het openingsdoelpunt tegen Arsenal

Youri Tielemans is hot in Engeland. De Profvoetballer van het Jaar 2017 hielp zondagnamiddag Leicester mee aan een 3-0-zege tegen Arsenal. Hij zorgde met een kopbal voor de 1-0. Het was zijn derde goal in elf wedstrijden voor The Foxes.

1?1? matchen 3? goals 4? assists ?? pic.twitter.com/J1OlHrZv57 — Play Sports (@playsports) 28 april 2019

Na afloop van de wedstrijd was trainer van Leicester, Brendan Rodgers, inde wolken over zijn goudhaantje: “Het is belangrijk om spelers te hebben die hongerig zijn om te scoren en Youri is dat. Hij heeft ook al laten zien dat hij heel efficiënt is. We gaan er alles aan doen om hem deze zomer definitief naar hier te halen.”

Ook de supporters van Leicester lieten zich tijdens de wedstrijd horen. Toen de foto van Tielemans op het scherm kwam bij de bekendmaking van de man van de match, begonnen ze “sign him up” te zingen, of ook wel “koop hem”. Tielemans zou 46 miljoen moeten kosten. Momenteel wordt hij uitgeleend door AS Monaco in een ruil met Adrien Silva.