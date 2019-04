Antwerpen neemt telecomwinkels in vizier in strijd tegen drugshandel

Marrakech-pact geen struikelblok voor regeringsdeelname N-VA, “zolang we er niet actief aan meewerken”

Telecomwinkels in Antwerpen moeten binnenkort beschikken over de vestigings- en uitbatingsvergunning. Zo wil het stadsbestuur malafide zaken die een dekmantel zijn voor criminelen aanpakken.

“Bij een telling van de politie bleken er op een afstand van slechts zeshonderd meter maar liefst 29 bel- of telecomwinkels te zijn”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Naast de onderlinge concurrentie is er natuurlijk ook de concurrentie van de grote elektronicaketens. Bovendien bieden deze zaken de simkaarten soms gratis aan. De winstmarges zijn dus minimaal.”

Dat doet het vermoeden rijzen dat de inkomsten van deze zaken niet volledig uit legale handel voortspruiten. “Dat de telecomsector een broeihaard is voor criminaliteit werd in het verleden al bevestigd”, zegt De Wever.

Dus zullen telecomwinkels zich in de toekomst alleen nog maar mogen vestigen in winkelstraten en mag er binnen de tweehonderd meter geen andere telecomwinkel zijn. Voor een uitbatingsvergunning komt er een financiële screening om te kunnen uitmaken of er geen crimineel geld over de toonbank gaat. (svw)