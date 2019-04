“In de Ronde was er ook een die zeker niet kon winnen. Bettiol deed het toch”

Iets na de middag in Genk. Hilde Crevits is omringd door partijgenoten. Vooral vrouwen die in hun nopjes zijn over haar kandidatuur voor het Martelaarsplein. “Ik had dat eigenlijk zelf niet verwacht”, zegt ze. “Ik wil nu niet de ambitie hebben die ik heb omdat ik een vrouw ben. Maar voor veel vrouwen is dat ontzettend belangrijk. Dat heb ik misschien onderschat.”

Met haar kandidatuur schopt CD&V haar campagne nu echt op gang. Niets te vroeg, want de christendemocraten zitten niet lekker in de race. De peilingen vallen tegen en ze komen er te weinig aan te pas tussen het campagnegeweld van Groen en N-VA. Het is aan Crevits om orde op zaken te stellen. Zij moet het niet enkel op Vlaams niveau doen, ze moet de hele kiesstrijd dragen voor haar partij. Dat ze enkel in West-Vlaanderen stemmen kan winnen, is geen punt.

“Hier zijn mensen uit alle provincies na mijn speech op mij gevlogen. Ze zeiden: ik stem op CD&V, ik stem op jou. Dat wil ik uitdragen de volgende weken. Als je op mijn partij stemt, dan wil ik in Vlaanderen de leiding nemen in de onderhandelingen.”

Al moeten de christendemocraten Vlaams wel voorbij Bart De Wever en zijn N-VA raken, die op een eenzame hoogte staat als het op stemmen aankomt. Daar wil Crevits zich niet bij neerleggen. “In de Ronde van Vlaanderen was er ook eentje die absoluut niet kon winnen. Bettiol won toch.”

Dat de beslissing om Crevits naar voor te schuiven wel heel hard lijkt als een tegenzet voor de kandidatuur van De Wever, ontkennen Crevits en haar voorzitter Wouter Beke in alle talen. “Daar zijn we al vier maanden uit. De zet van De Wever was eigenlijk een verrassing voor ons. Maar wel eentje die ons sterkt dat we de juiste beslissing hebben gemaakt.”

De Wever zelf noemt de kandidatuur van Crevits een “verstandige keuze”. Hij werpt zelfs wat bloemetjes naar de minister van Onderwijs. Al wil hij die post liefst zelf de volgende keer. “Ach, die claim van N-VA op onderwijs”, zegt Crevits. “Wij zijn de enige partij die honderden miljoenen uittrekt voor het onderwijs en vooral voor de allerkleinsten. Je kan grote discussies voeren over het hoger onderwijs, de kwaliteit van het secundair, maar daar moet je beginnen. Ik heb al zoveel negativiteit moeten lezen over onderwijs en sommige dingen zijn zeker terecht. In ons campagne staat dan ook manieren op de kwaliteit te garanderen. Maar het hele onderwijs negatief afschilderen? Dan moet je eens gaan kijken op school, dan moet je het engagement van de leerkrachten eens zien.”

Op een voorkeurscoalitie willen de christendemocraten zich niet vastpinnen. “Ik heb heel goed geregeerd met Open VLD en N-VA de voorbij vijf jaar”, zegt Crevits. “Ik ga dat beleid blijven verdedigen. Maar zulke oefeningen hebben nu weinig zin. Laten we maar eerst afwachten hoe de kaarten liggen na 26 mei.”

Een tegenhanger op het federale plan krijgt Crevits niet. CD&V wil haar kruit daar liever droog houden. “De federale regeringsvorming laat zich veel minder voorspellen dan de Vlaamse”, klinkt het. “De kans dat we daar aan zet komen is ook kleiner.”

De militanten in de zaal hebben er alvast alle vertrouwen in. Het voltallige campagneteam van Crevits, allemaal uitgedost in een oranje t-shirt, steken de hele zaal in gang. “Hilde, Hilde, Hilde”, scanderen ze.