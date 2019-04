Ideaal loopweer: amper incidenten op Ten Miles

38.500 lopers hadden gisteren hun lichtste regenjasje aangetrokken om zich een weg door Antwerpen te puffen. Wat een verschil met vorig jaar, toen er 40 deelnemers naar het ziekenhuis moesten en 268 anderen verzorgd werden. Nu: niemand in een ziekbed en amper 180 mensen die in een hulppost moesten stoppen. Heerlijk loopweertje dus? Dat vond burgemeester Bart De Wever na zijn marathon eigenlijk niet: “Iets te koud, ik heb afgezien.” Voorts keerden 500 lopers zonder medaille terug naar huis: er waren er te weinig. “Hoe dat komt, weten we nog niet, maar alle borstnummers zijn opgeschreven. Die deelnemers krijgen hun medaille thuis opgestuurd.” (jdg)

In cijfers:

38.500 deelnemers uit 125 landen

70.000 supporters

0 naar ziekenhuis

180 verzorgd in hulpposten.

Snelste Ten Miles: 48 min 42 seconden

3.200 marathonlopers