“Is borstvoeding geven verboden misschien?”

“Borstvoeding weigeren is discriminatie op basis van geslacht”

“Is borstvoeding in het openbaar illegaal in België? Wat moet ik doen wanneer een redder in een zwembad me vraagt om ermee te stoppen?” Het bericht van Leila Mirbagher in de Facebookgroep ‘Durf te vragen Leuven’ heeft zondag een storm van protest uitgelokt op sociale media.

De vrouw was afgelopen vrijdag gaan zwemmen met haar dochtertje Sara (6,5 maanden) en haar man Ali in het Leuvense zwembadcomplex Sportoase. Omdat Sara honger had, besloot Leila om op de trappen van het zwembad de borst te geven. “Een redder vertelde me dat ik het ook op een discrete manier kon doen, in de familieruimte van het zwembad”, zegt Leila. “Ik voelde me in het begin erg slecht, net alsof ik iets had gedaan wat totaal verboden was.”

Volgens de directeur van Sportoase heeft het zwembad geen specifieke richtlijnen rond borstvoeding in het zwembad, maar is het een kwestie van gezond verstand. “Zowel voor de hygiëne, als voor de veiligheid kan dat niet”, zegt Michaël Schouwaerts. Zo zou het baby’tje kunnen teruggeven. “We moeten ook rekening houden met andere klanten. Een zwemmer had de redder erop aangesproken.”

Leila studeerde geneeskunde in haar geboorteland Iran en zegt dat het net relaxerend is voor mama en kind om borstvoeding te geven in het water. “Onlangs heb ik nog de borst gegeven in een kerk in Rome en daar kraaide geen haan naar”, zegt ze. “Ook in Iran wekt de borst geven respect op en zal niemand je vragen om te stoppen. Het is net als bij dieren: als zij kleintjes hebben en ze laten zogen, is dat de normaalste zaak ter wereld, maar bij mensen wordt dat plots taboe.”

Protestactie

Op sociale media kreeg Leila meteen de steun van twee lokale schepenen. “Niet oké: een kind voeden is heel gewoon, en niets onhygiënisch of aanstootgevends”, reageerde Leuvens schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen). Een verpleegster uit Landen besloot zelfs om een protestactie te organiseren. Dorien Vander Bruggen roept op Facebook alle mama’s op om hun kindje op 1 mei de borst te geven op het pleintje voor het zwembad. “Als teken van verdraagzaamheid. Ik heb zelf een dochter van acht maanden en geef borstvoeding”, zegt ze. “En ik ben al verschillende keren aangesproken – op restaurant bijvoorbeeld – omdat ik de borst gaf. Het is jammer dat jonge mama’s, die zo al weinig buiten komen, beperkt worden omdat anderen aanstoot nemen aan borstvoeding.”