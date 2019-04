Daniel wordt vandaag al naar Libanon gebracht

De jongen zal in Libanon begraven worden, waar zijn vader woont. De onderzoeksrechter heeft daarvoor toestemming gegeven. “De ouders van de jongen zijn dat samen overeengekomen”, zegt het Antwerpse parket. Amina C., de moeder van Daniel, wil volgens haar familie meereizen naar Libanon. Ze is niet van plan langer in ons land te blijven.

Zaterdag organiseerde ze een intieme begrafenisplechtigheid in een moskee in Anderlecht. Er waren slechts een handvol mensen aanwezig bij de begrafenis. De moeder, die de hele plechtigheid lang naast de kist van haar zoon bleef zitten, had niemand op de hoogte gebracht.

“Dat asielcentrum moet dicht”, vertelde de wanhopige vrouw na de dienst aan het VRT-journaal. “Ik kwam naar België zodat mijn zoon hier zou kunnen opgroeien en leren. Niet zodat hij hier zou sterven. Het centrum wordt niet bewaakt. Er zijn geen bewakingscamera’s.”

Niet ondervraagd

Het Antwerpse parket wilde het afgelopen weekend geen commentaar kwijt over het lopende onderzoek. De vijf mannen die verdacht worden van de ontvoering en de moord op de jongen, zijn in het weekend niet ondervraagd. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer.

“Een van die verdachten was twintig dagen eerder uit het asielcentrum vertrokken. Hij was geen bewoner meer. Hij mocht niet meer binnen, maar toch zagen we hem daar. Wat deed hij daar?” (cel, elb)