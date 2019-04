De gele ridder protesteert mee

Ze komen in alle maten en vormen, maar nog steeds in één kleur: de gele hesjes. Deze man besloot zijn outfit afgelopen weekend een beetje speelser te maken, zijn collega’s besloten nog eens keet te schoppen. Zowel in Parijs als in Straatsburg kwamen ze op straat na wat ze “de presidentiële blabla van Macron” noemen: de toespraak vorige week waarin de president nieuwe maatregelen had aangekondigd. De hesjes lieten zich niet onbetuigd: met 23.000 waren ze, van wie er 42 werden opgepakt in Straatsburg. In totaal vielen er zes gewonden.(jdg)