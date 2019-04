Niet Eden Hazard, maar Nederlander Virgil van Dijk is Speler van het Jaar in Engeland

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk is zondag door de spelersvakbond PFA tot Speler van het Jaar verkozen in Engeland. De 27-jarige Nederlander kreeg in een poll bij zijn collega’s onder meer de voorkeur op Eden Hazard (Chelsea). Sergio Agüero, Raheem Sterling en Bernardo Silva (Mancheser City) en Sadio Mané (Liverpool) waren de andere genomineerden.

Van Dijk, die in januari 2018 voor 75 miljoen pond (87 miljoen euro) van Southampton naar Liverpool verkaste, is pas de vierde verdediger in de geschiedenis, en de eerste sinds 2004, die de trofee krijgt. Op de erelijst volgt hij zijn Egyptische ploegmaat Mo Salah op. Hazard ging in 2015 met de prestigieuze prijs aan de haal.

Raheem Sterling werd tot beste jongere verkozen. De 24-jarige winger van Manchester City haalde het van zijn ploegmaat Bernardo Silva, David Brooks (Bournemouth), Declan Rice (West Ham), Marcus Rashford (Manchester United) en Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

De Professional Footballers’ Association reikte op zijn PFA Awards in Londen ook nog prijzen uit aan de 22-jarige Nederlandse Vivianne Miedema (Arsenal), als Voetbalster van het Jaar en aan de 20-jarige Georgia Stenway (Manchester City), als Jonge Speelster van het Jaar. De Trofee van Verdienste ging naar de 31-jarige Steph Houghton, kapitein van Manchester City en 104-voudig Engels international.

