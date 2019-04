Maged Samy (ex-Lierse) klaagt Moeskroen en Pro League aan

Maged Samy, voormalig voorzitter van Lierse, heeft bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een zaak aangespannen tegen zowel Moeskroen als de Pro League. Samy meent over voldoende aanwijzingen te beschikken dat de Waalse club in 2015 onrechtmatig een prof­licentie toebedeeld kreeg.

Lierse zakte dat seizoen naar 1B, maar had volgens Samy dus in de hoogste klasse moeten blijven. De Egyptenaar beroept zich op het feit dat Moeskroen in dat bewuste jaar geleid werd door een makelaarsbedrijf, wat in strijd is met de reglementering en aanleiding had moeten zijn om Moeskroen de licentie te weigeren. Lierse tekende destijds ook beroep aan bij de voetbalbond, maar ving bot. Samy hoopt nu via een burgerlijke rechtbank alsnog een soort van schadevergoeding te bekomen.