Twijfels bij Oostende: Hugo Broos onder druk

Blijft Hugo Broos (67) bij KV Oostende? Broos is voorlopig interim-coach bij KVO, maar vooral over zijn rol als sportief directeur rijzen twijfels. Oostende moet met beperkte middelen versterkingen halen en dure spelers van de hand doen. Het netwerk van Broos – die vorig jaar begon – is echter niet groot en sommige van zijn transfers zoals ­Ondoa en Guri vielen tegen.

Broos had natuurlijk ook de pech dat hij bij KVO te maken kreeg met de zware erfenis van Coucke, waarbij nog veel verrassingen uit de bus kwamen. Zo werd pas recent een plan opgesteld met makelaar Didier Frenay om de miljoenencommissie van Dimata te regelen.

Diep vanbinnen lijkt Broos zich ook meer trainer te voelen. Al willen ook niet alle spelers mee in dat verhaal. Zo klikt het niet met Tomasevic, die weg moet, en kwam Coopman zijn trainer zaterdag vier uur voor de match doodleuk zeggen dat hij op eigen initiatief een scan had laten nemen van zijn rug en niet kon spelen.

En dan is er nog het trainersdossier, waarin eensgezindheid moet worden gevonden. Voorzitter Frank ­Dierckens had een gesprek met Yannick Ferrera, maar hij is niet de eerste kandidaat. Broos heeft een voorkeur voor Sven Vandenbroeck, die ook al met de voorzitter sprak, maar die leunt als ex-assistent heel dicht aan bij Broos. Vorige week kwam er ook een onbekende buitenlandse coach. Wie wordt het?

Devroe terughalen?

Door al die discussies staat Broos onder druk en gaan er bij KVO al eens stemmen op om Luc Devroe terug te halen als sportief directeur. Die kwam zaterdag kijken tegen Charleroi, vergezeld van Patrick De Koster. Het tweetal zat ook op Club Brugge-Anderlecht.

Devroe kan ook nog steeds aan de slag als makelaar bij De Koster, de manager van Kevin De Bruyne. Devroes naam valt trouwens eveneens bij Roeselare, waar bierbrouwer Xavier Van Honsebrouck de nieuwe sterke man zou worden.