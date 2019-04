Aanvallers AA Gent uit vorm, wie gaat straks de bekerfinale beslissen?

AA Gent trekt met een frons richting Brussel, waar het woensdag de bekerfinale speelt die het seizoen maakt of kraakt. Tijdens de generale repetitie tegen RC Genk, waarin de Buffalo’s één helft voluit gingen, werd de aanvallende onmacht nog eens in de verf gezet. Sørloth is er de verpersoonlijking van, de Noorse huurling zit op zijn tandvlees. De 1 op 18 zit niet lekker.

In de reguliere competitie maakte AA Gent 1,8 doelpunten per wedstrijd. In 26 van de 30 matchen scoorde het minstens één keer. Sinds de start van Play-off 1 is het gemiddelde gezakt naar een dramatische 0,5 goals per match en scoorde AA Gent in amper drie van de zes wedstrijden. Slechts één van die drie goals in zes Play-off 1­-matchen kwamen van een offensieve speler, Giorgi Chakvetadze.

De aanvallers van AA Gent zitten op hun tandvlees. Roman Yaremchuk ontbrak tegen Genk met last aan de achillespees, al is hij geschorst voor de finale. Dompé werd gespaard met last aan de adductoren. Giorgi Kvilitaia deed het als pivot goed tegen Genk, maar het was zijn eerste basisplaats ooit bij Gent. Veel fond heeft hij niet. Dat bleek ook bij de loopactie waar hij, achtervolgd door twee verdedigers, op Vukovic afging, moest inhouden en miste. Jonathan David had bij zijn invalbeurt moeite om het tempo van de match op te pikken. De jongste weken was hij al iets minder en zijn laatste goal dateert al van 3 maart tegen Zulte Waregem. En Stallone Limbombe raakte op het achterplan, omdat Sørloth altijd speelt op rechts.

Na finale toch operatie voor Chakvetadze?

Giorgi Chakvetadze heeft opnieuw last van zijn knie, na zijn kruisbandletsel in december in Sint-Truiden. Er werd gekozen voor een conservatieve aanpak zonder operatie, maar na de bekerfinale lijkt een herevaluatie zich op te dringen. Op Anderlecht was Chakvetadze zichzelf niet en moest hij even naar de kant met last aan dezelfde, ingepakte knie. En dan is er het geval Alexander Sørloth: gehuurd van Premier League-club Crystal Palace en als een komeet de Belgische competitie binnengevlogen, maar intussen zit de Noorse aanvaller op zijn tandvlees. Ook hij scoorde al niet meer sinds 3 maart tegen Zulte Waregem. Betaalt hij de tol voor de vele speelminuten na een periode van weinig spelen bij Crystal Palace? Gisteren werkte hij tijdens de open training individueel.

“Ik heb afgelopen week met Sørloth gesproken”, aldus Gent-coach Jess Thorup. “Want ik heb ook de indruk dat hij de explosiviteit mist die je nodig hebt om een tegenstander voorbij te gaan. We hebben hem zelfs een extra vrije dag gegeven. Hij is de speler die de meeste meters loopt, maar hard werken is niet genoeg. Hij moet ook in scoringspositie komen. Dat lukt niet meer.”

Sørloth was nochtans de man die AA Gent naar Play-off 1 en de bekerfinale loodste met vier belangrijke goals en twee assists. “Hij had niet zoveel speelminuten bij Crystal Palace, maar als je ergens nieuw toekomt, is er altijd de adrenaline die je een push geeft. Maar op dagelijkse basis alle trainingsarbeid verteren en iedere match negentig minuten spelen, is niet evident. Dan is het misschien logisch dat het wat bergaf gaat. Nu moet hij zijn niveau weer opkrikken.”

Het plan A van Thorup is om de schorsing van Yaremchuk op te vangen met David als valse negen. Maar hoewel AA Gent dankzij Play-off 1 een hoger ritme gewend is dan KV Mechelen, baart de vormcurve van de Buffalo’s zorgen. “Natuurlijk maak ik me daar zorgen over”, aldus Thorup. “Goals beslissen matchen. We hebben tegen Genk voor rust zeker niet slecht gespeeld, maar we missen iets in het offensieve. We hebben individuele kwaliteit nodig die dit soort evenwichtige wedstrijden kan beslissen. Want dat is net hoe Genk de match heeft gewonnen. We missen een man die met één actie een goal kan maken.”

Op de tribunes denkt men met heimwee terug aan de beste periode van Moses Simon en Samuel Kalu, toen zij op de flanken met een-tegen-eenacties wedstrijden konden openbreken met dribbels en voorzetten. Zulke flitsende spelers hebben de Buffalo’s momenteel niet. De voorzetten en corners waren dramatisch tegen Genk. De terugkeer van Odjidja was een kwaliteitsinjectie, je voelt dat de offensieve ideeën van hem komen, maar hij miste nog wat scherpte. Staat hij woensdag écht op?