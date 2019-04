Stuurt eigenaar PSG na nieuw debacle trainer, sportief directeur en voorzitter de laan uit?

Na de droeve uittocht in de Champions League en de stuntelige eindsprint naar de titel ging PSG ook in de bekerfinale roemloos ten onder. Tijdens de wedstrijd ging het licht uit bij Kyllian Mbappé, na de match bij Neymar. De Duitse trainer Thomas Tuchel heeft geen controle meer over zijn dolend sterrenteam. Niet alleen hij, ook de sportief directeur en zelfs de voorzitter moeten voor hun ontslag vrezen.

Als je trainer wordt van Paris Saint-Germain gelden er enkele vuistregels. De eerste: jij zal zonder pardon kampioen worden en de beker winnen. De tweede: jij zal zo ver mogelijk geraken in de Champions League en liefst winnen. De derde: jij zal nooit raken aan de sterren.

De Duitse trainer Thomas Tuchel (45) gold als een grijze muis toen hij vorige zomer werd aangesteld als opvolger van de Spaanse miscast Unai Emery. De eigenzinnige laptop-trainer maakte furore bij Mainz en werd binnengehaald door Dortmund als de nieuwe Jürgen Klopp. Tuchel hield er wel moderne voetbalideeën op na – die dicht bij die van Klopp hebben gelegen –, maar qua uitstraling komt hij niet in de buurt van de rock-and-roll-coach. Door een gebrek aan empathie en groepsmanagement werd hij aan de deur gezet door Dortmund. Het was dus uitkijken wat Tuchel zou uitvoeren bij Paris Saint-Germain, waar het in de hand houden van een kleedkamer vol supersterren net de grootste uitdaging is.

Schandalige overtreding

Eén seizoen later kennen we het antwoord: ook Thomas Tuchel krijgt geen vat op het circus PSG. Hij werd weliswaar kampioen, maar de manier waarop was beschamend. Twee keer moest het titelfeest worden uitgesteld door falende resultaten. Een gooi naar de Champions League doen, dat lukte ook niet. PSG ging er in de 1/8ste finales uit tegen Manchester United, een ploeg die op zijn beurt een schim is van zijn eigen schitterende zelf. De bekerfinale was daarom “heel belangrijk voor de club en voor mij persoonlijk”, had Tuchel voor aanvang van de eindstrijd tegen Rennes, een middenmoter in de Ligue 1, gezegd.

In die bekerfinale liep alles fout wat er al heel het seizoen fout liep. Eerst gaf PSG een 2-0-voorsprong uit handen, mede door een owngoal van Presnel Kimpembe. In de verlengingen keek Kylian Mbappé tegen rood aan na een schandalige overtreding. Bij de strafschoppen liet Christopher Nukunku de beslissende penalty liggen. En toen de spelers de eretribune beklommen om hun medaille als verliezers te halen, kreeg Neymar het aan de stok met een vuilgebekte fan van Rennes. De Braziliaanse superster – eerder nog goed voor een fraaie goal – deelde een tik uit, die door tientallen telefoons van filmende supporters werd vastgelegd.

Tuchel kon na afloop alleen maar zijn hoofd buigen. “De rode kaart van Mbappé valt niet goed te praten”, zei de Duitser. “Hij voelde zich vandaag niet vrij. Zo is hij normaal niet.”

Neymar sakkerde na afloop op zijn jongere ploegmaats. “Zij luisteren niet naar de adviezen van oudere spelers. Wij hebben ervaring en dat moeten zij respecteren.”

De positie van Tuchel ligt meer dan ooit onder vuur, maar volgens de nieuwszender RMC zou de Duitser in de loop van het seizoen al een contractverlenging zijn overeengekomen. Dat nieuws moet in een van de volgende weken worden bekendgemaakt, maar het is onzeker of het er ook komt. Volgens de krant Le Monde zou Tuchel wel degelijk op de wip zitten. De eigenaar van PSG, de emir Amim Al-Thani, zou volgens sommige bronnen zelfs de volledige sportieve hiërarchie van de Parijzenaars overboord zetten. Ook sportief directeur Antero Henrique en voorzitter en CEO Nasser Al-Khelaïfi moeten voor ontslag vrezen. Sinds het Parijs monument PSG werd overgenomen door het emiraat van Qatar was het er nooit zo slecht aan toe.